L’app social noplace ha conquistato il primo posto nell’App Store a stelle e strisce dopo essere uscita dalla modalità solo su invito ieri.

Definito come un mix tra Twitter e Myspace, l’app è progettata per attirare un pubblico più giovane e punta a riportare in primo piano la parte social nei social media, grazie a una piattaforma estremamente personalizzabile.

Noplace è come un moderno Myspace con i suoi profili colorati e personalizzabili che consentono alle persone di condividere tutto, dallo stato della relazione a ciò che stanno ascoltando o guardando, ciò che stanno leggendo, facendo o seguendo.

Il social noplace è un mix tra Twitter e Myspace

Sebbene la Gen Z non sia cresciuta con Myspace, la fondatrice e CEO Tiffany Zhong ha dichiarato: “Penso che la parte magica e divertente di Internet sia scomparsa ora. Tutto è molto uniforme. Amo i social, ma ora sono diventati troppo focalizzati sui media”.

L’idea alla base di noplace è quella di fornire un luogo in cui le persone possano seguire i propri amici e allo stesso tempo trovare altre persone che condividono i propri interessi, tutto in un unico posto.

L’app offre un mini profilo personalizzabile in cui è possibile condividere cosa si sta facendo in uno specifico momento e personalizzarlo per riflettere i propri interessi.

I profili degli utenti possono presentare “stelle” che rappresentano gli interessi o gli argomenti preferiti. Ad esempio gli utenti potrebbero aggiungere il loro segno zodiacale, il loro tipo di personalità Myers-Briggs, i loro hobby o i loro fandom, inoltre c’è una sezione “top 10 amici” che ricorda i primi 8 di Myspace.

Il social punta sulla condivisione di ciò che si sta facendo al momento, piuttosto che su qualcosa di già fatto e invece di algoritmi, noplace sfrutta la l’intelligenza artificiale per fornire suggerimenti e riepiloghi di ciò che l’utente si è perso.

L’app offre due feed, uno con i propri amici e un altro globale ed entrambi sono in ordine cronologico inverso. Non ci sono profili privati.

Visto che noplace è orientato ai giovani, le persone che inseriscono la loro età come inferiore a 18 anni riceveranno un feed più moderato.

L’app ora è pronta a offrire agli utenti più giovani un’alternativa a X, infatti offre la stessa possibilità di pubblicare su un feed basato su testo, ma la unisce a funzionalità di ricerca di amici e opzioni di personalizzazione che attraggono il loro target demografico. L’app è scaricabile gratuitamente su iOS ed è disponibile in modalità di sola lettura sul Web.