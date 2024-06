Questa mattina Realme ha tenuto un evento di presentazione a Milano, durante il quale ha lanciato non solo due nuovi smartphone Android, Realme GT 6 e Realme GT 6T, ma anche nuove cuffie true wireless: stiamo parlando di Realme Buds Air6 e Realme Buds Air6 Pro, due modelli molto simili tra loro che si differenziano per alcune funzionalità.

Realme Buds Air6 e Buds Air6 Pro ufficiali

Le Realme Buds Air6 mettono a disposizione driver dinamici da 12,4 mm, che rispetto ai tipici driver da 9 mm vantano un aumento dell’89% dell’area di vibrazione, con conseguente campo sonoro più ricco e bassi migliori. Non mancano la certificazione Hi-Res Audio e la decodifica LHDC 5.0, che garantisce una velocità di trasferimento più elevata consentendo la riproduzione di un audio ad alta risoluzione nella sua interezza.

Grazie alla cancellazione attiva e intelligente del rumore fino a 50 dB, le cuffie consentono di eliminare i disturbi esterni e di godersi la musica. A livello di autonomia, il produttore promette fino a 40 ore di riproduzione (comprese le ricariche della custodia), e bastano 10 minuti per avere a disposizione 7 ore di ascolto. Sono disponibili nelle colorazioni Flame Silver e Forest Green, che si abbinano a quelle dei due smartphone lanciati contestualmente.

Previous Next Fullscreen

Le Realme Buds Air6 Pro hanno una forma leggermente diversa e offrono una doppia unità coassiale a livello Hi-Fi, dotata di un tweeter micro-plane da 6 mm e un woofer da 11 mm; non mancano la certificazione Hi-Res e il supporto dei codec audio LDAC, così come la già citata cancellazione attiva e intelligente del rumore fino a 50 dB: la riduzione del rumore a frequenza ultra larga a 4000Hz affronta una gamma più ampia di rumore, mentre 6 microfoni integrati con cancellazione del rumore AI filtrano attivamente i suoni indesiderati per un’esperienza di ascolto più coinvolgente.

Le cuffie offrono un algoritmo di esperienza di ascolto personalizzato che adatta il profilo audio alle preferenze dell’utente, e un audio spaziale 3D capace di creare un paesaggio sonoro più ampio e realistico, ideale soprattutto per film e giochi. Anche qui l’autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore, comprendendo le ricariche della custodia.

Previous Next Fullscreen

Entrambi i modelli dispongono della certificazione IP55 per la resistenza a schizzi di acqua, che consente di affrontare gli allenamenti con più tranquillità, e di connettività Bluetooth 5.3 per il collegamento a smartphone e ad altri dispositivi. I comandi touch facilitano la gestione della riproduzione e delle chiamate, mentre l’app Realme Link sblocca ulteriori opzioni di personalizzazione.

Realme Buds Air6 e Buds Air6 Pro vengono proposte in Italia al prezzo consigliato di rispettivamente 69,99 euro e 89,99 euro. Saranno acquistabili online a partire da domani, 21 giugno, anche in bundle con le offerte di lancio di Realme GT 6 e GT 6T, ma alcuni link su Amazon risultano già attivi: