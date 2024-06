Ha da poco preso il via la penultima fase dei festeggiamenti per il dodicesimo compleanno di Geekbuying, il noto store online di cui vi abbiamo parlato spesso su queste pagine. Per 72 ore, a partire da oggi, è tempo di shopping sfrenato, con offerte lampo e sconti speciali per chi paga con PayPal o con carta di credito.

La festa di Geekbuying

Iniziati poco più di due settimane fa, i festeggiamenti entrano quindi nel vivo e andranno avanti fino al primo luglio, con numerose promozioni e opportunità di risparmio. In queste ore sono attive numerose offerte lampo, che vi permettono di risparmiare in maniera molto significativa rispetto ai prezzi di listino, senza dimenticare ulteriori sconti grazie a una serie di coupon.

Se pagate con PayPal, o con una carta di credito, ad esempio, ci sono tre sconti di cui approfittare: 5 euro di sconto su una spesa di 200 euro, 10 euro di sconto su una spesa di 400 euro e 20 euro di sconto su un acquisto da 700 euro. Si tratta di una promozione valida per i primi 5.000 ordini, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa opportunità.

Sul sito sono inoltre disponibili altri 5 coupon, che potete utilizzare per ridurre in maniera significativa l’importo da pagare:

12ANNIE5 per avere 5 euro di sconto su una spesa di 50 euro

per avere 5 euro di sconto su una spesa di 50 euro 12ANNIE4 per avere 10 euro di sconto su una spesa di 100 euro

per avere 10 euro di sconto su una spesa di 100 euro 12ANNIE3 per avere 25 euro di sconto su una spesa di 200 euro

per avere 25 euro di sconto su una spesa di 200 euro 12ANNIE2 per avere 25 euro di sconto su una spesa di 300 euro

per avere 25 euro di sconto su una spesa di 300 euro 12ANNIE1 per avere 50 euro di sconto su una spesa di 500 euro

Vediamo ora alcune delle promozioni più interessanti tra cui scegliere, ognuna con un codice sconto che vi permette di ottenere un ulteriore sconto rispetto al prezzo standard:

Questi sono ovviamente solo alcuni dei prodotti in promozione, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina speciale e alla guida allo shopping, accessibili con i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria