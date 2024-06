Netgear ha lanciato un router domestico ad alte prestazioni in grado di raggiungere velocità fino a 9,3 Gbps e una copertura netta dichiarata fino a 230 metri quadrati. Ecco i dettagli del nuovo router Nighthawk RS300.

Caratteristiche del router Netgear Nighthawk RS300

Il router Netgear Nighthawk RS300 raggiunge velocità fino a 9,3 Gbps con la banda Wi-Fi a 6 GHz e supporta fino a 100 dispositivi connessi simultaneamente.

Il router offre una porta Internet da 2,5 Gbps e consente di collegare una porta LAN e la porta internet insieme per toccare velocità fino a 2 Gbps con un modem che non dispone di una porta multi-gig, ma supporta l’aggregazione dei link.

Il router offre quattro porte LAN, due delle quali sono 2,5 G, mentre le altre due sono gigabit, ma collegando insieme le due porte LAN da 1 Gbps è possibile gestire anche un dispositivo NAS.

Il dispositivo offre la possibilità di collegare una chiavetta USB per condividere facilmente i file, mentre l’app Nighthawk permette di configurare il Wi-Fi per prestazioni ottimali sui dispositivi prioritari e gestire facilmente la rete da qualsiasi luogo, con la possibilità di mettere in pausa Internet, eseguire test di velocità della connessione, tracciare il traffico dei dati, configurare reti ospiti separate e molto altro.

Disponibilità e prezzi del router Netgear Nighthawk RS300

Al momento il router Netgear Nighthawk RS300 è disponibile su netgear.com al prezzo di 349 euro e successivamente sarà in vendita anche presso altri rivenditori, tra i quali Amazon.