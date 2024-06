Insta360 ha annunciato l’arrivo sul mercato di Insta360 GO 3S. Si tratta di una nuova videocamera che va ad arricchire la serie GO, confermando le dimensioni compatte ma aggiungendo tante novità e miglioramenti per garantire prestazioni di qualità superiore. Vediamo tutte le novità della action cam di Insta360.

Insta360 GO 3S: sempre compatta ma con tante novità

La nuova Insta360 GO 3S è una videocamera con dimensioni di un pollice che, rispetto alla versione precedente, propone tante novità, conservando però le misure compatte e, quindi, senza compromessi sull’ingombro e la possibilità di utilizzo in mobilità.

Si parte da un nuovo processore potenziato, dotato di una CPU più potente del 50% rispetto alla versione precedente. C’è spazio anche per un nuovo obiettivo grandangolare che raddoppia la quantità di pixel. La videocamera, inoltre, integra varie modalità di utilizzo, garantendo la possibilità di acquisizione in 4K a 30 fps, superando il limite precedente di 2,7K.

C’è il nuovo FOV MegaView per video con un aspetto più realistico e con meno distorsioni. È disponibile anche la modalità Dolby Vision-Ready, per una maggiore gamma dinamica e dettagli migliorati, e migliorano le riprese in slow motion, con la possibilità di arrivare a 200 fps a 1080p e 100 fps a 2,7K.

A disposizione degli utenti c’è anche la possibilità automatizzare il funzionamento della videocamera, impostando intervalli di tempo prestabili. Abbinando lo smartphone, su iOS, è possibile ricevere una notifica alla fine delle riprese. Per quanto riguarda l’editing, oltre alla modalità manuale via app, è possibile ora commissionare le modifiche all’AI, sfruttando l’apposita sezione dell’app Insta 360.

Anche la nuova Insta360 GO 3S è abbinabile all’Action Pod, che non ha subito variazioni rispetto ala GO 3 ed è utilizzabile da Case Protettivo, da Power Bank e da Telecomando. Per gli utenti c’è anche la possibilità di vedere l’anteprima delle riprese tramite il display touch da 2,2 pollici.

Attenzione anche alle tante novità che caratterizzano la nuova Insta360 GO 3S. La videocamera è ora compatibile con Apple Dov’è, in modo da semplificarne la localizzazione, e include la funzione Easy Switch, per consentire agli utenti di passare da riprese orizzontali a riprese verticali facilmente.

Migliora l’impermeabilità che arriva a 10 metri, contro i 5 metri della GO 3. Da notare anche la nuova funzione di Controllo Gestuale AI che consente di avviare e interrompere le riprese o anche di scattare foto con un semplice gesto, senza toccare la videocamera. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare il download in background dei video tramite l’app.

Prezzo e disponibilità

La nuova Insta360 GO 3S è disponibile da questa settimana anche sul mercato italiano. Gli utenti interessati possono già acquistare la videocamera su Amazon scegliendo tra la versione da 64 GB, disponibile al prezzo di 399,99 euro, e la versione da 128 GB, disponibile a 429,99 euro. Sono inclusi diversi accessori come Ciondolo Magnetico, Easy Clip, Supporto Girevole e Protezione Lente che semplificano l’utilizzo, in ogni situazione, della Insta360 GO 3S. C’è anche il nuovo Quick Reader per trasferire rapidamente i filmati sulla microSD e liberare la memoria interna della videocamera.