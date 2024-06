I mini PC si stanno ritagliando una fetta di mercato sempre più consistente, grazie a prestazioni di buon livello e a prezzi decisamente contenuti. Chi vuole realizzare un server domestico, per la domotica, per l’archiviazione delle foto o per avere un media server in casa, punta spesso su questa tipologia di prodotti, facili da collocare in casa viste le loro ridotte dimensioni (possono anche essere fissati dietro a monitor e TV grazie al supporto VESA).

GEEKOM è uno dei brand più affermati in questo settore, come testimonia l’importante traguardo raggiunto quest’anno. La compagnia asiatica festeggia infatti il proprio ventunesimo compleanno e lo fa alla grande, con una promozione che vi permette di portarvi a casa uno dei sui mini PC più interessanti a un prezzo inferiore rispetto a quelli che troverete nel corso del Prime Day.

GEEKOM Mini Air12

Il protagonista della promozione è GEEKOM Mini Air12, dotato di una scheda tecnica decisamente interessante e proposto a un prezzo davvero straordinario, grazie anche a un coupon esclusivo che vi permette di risparmiare altri 50 euro. Prima di scoprire l’offerta economica, diamo però un rapido sguardo alla scheda tecnica di questo piccolo gioiellino.

La scheda tecnica: CPU Intel Alder Lake N100 di dodicesima generazione

grafica Intel UHD dodicesima generazione

16 GB di RAM DDR5 4800 MHz

SSD da 512 GB (2280 M.2 SATA e PCIe Gen 3*4)

3 USB 3.2

1 USB Type-C con modalità DP 1.4 e 1 Type-C solo dati

1 lettore SD

1 presa da 3,5 mm per cuffie

1 porta RJ45

1 porta HDMI 2.0

1 porta mini DP 1.4

1 slot M.2 key-M (PCIe/SATA)

WiFi 6 e Bluetooth 5.2

dimensioni di 117 x 112 x 34,2 millimetri

Windows 11 Professional preinstallato

Una dotazione di serie davvero niente male, con la possibilità di collegare fino a tre monitor per massimizzare la produttività e l’esperienza di intrattenimento, visto che può gestire monitor in 4K tramite la porta HDMI e in 8K con USB e Mini DP (ma con refresh massimo a 30 Hz). Decisamente ricca la dotazione di porte di connessione, ben dieci in tutto, così da collegare numerosi accessori, quali tastiere, mouse, unità di archiviazione esterne e molto altro.

Anche lo spazio di archiviazione interno può essere ulteriormente espanso, vista la presenza di uno slot M.2 2280 in grado di alloggiare SSD fino a 2 TB, così da avere i propri dati sempre pronti con una elevata velocità di accesso. Ottima anche la connettività senza fili, con il supporto alle reti WiFi 6 e al Bluetooth 5.2, che vi eviterà di usare un cavo di rete per la navigazione Internet e di collegare speaker, cuffie e molti altri accessori mantenendo la scrivania sempre ordinata.

GEEKOM ha curato anche il sistema di raffreddamento di questo Mini Air12, rendendolo quindi ideale anche per l’impiego come server domestico. Il mini PC dispone infatti di una ventola integrata sviluppata appositamente, per garantire un raffreddamento costante in modo fluido e silenzioso. Alla massima potenza genera un rumore di appena 45,7 decibel, evitando quindi di disturbarvi durante il lavoro o la visione di un film.

L’offerta speciale

Il prezzo di listino di GEEKOM Mini Air12 è di 399 euro ma in queste ore, grazie alla promozione per il ventunesimo compleanno della compagnia, potete acquistarlo a soli 299 euro. E utilizzando il nostro codice esclusivo tuttotekAir12 potete risparmiare altri 50 euro e portarvelo a casa a soli 249 euro, un’occasione decisamente imperdibile.

Dove acquistarlo: Potete acquistare GEEKOM Mini Air12 sul sito ufficiale a 249 euro con il coupon tuttotekAir12

Informazione Pubblicitaria