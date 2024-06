Samsung propone da oggi una nuova promozione cashback valida su alcuni dei suoi prodotti principali di questo e dello scorso anno: in particolare, oltre agli smartphone e ai tablet Android di cui abbiamo già parlato, l’iniziativa vede tra i protagonisti i notebook della serie Samsung Galaxy Book4, che potete acquistare con un rimborso fino a 500 euro. Vediamo come approfittarne e come funziona la nuova promozione.

Samsung Galaxy Book4 con rimborso fino a 500 euro con questa nuova offerta

La promozione lanciata da Samsung è simile a quelle già viste in passato, e prevede un rimborso variabile in base al modello acquistato: per aderire dovete acquistare uno dei notebook della serie Samsung Galaxy Book4 aderenti tra il 10 e il 24 giugno 2024 tramite Samsung Shop Online, nei negozi fisici che espongono il materiale pubblicitario o negli shop online presenti nel regolamento completo; all’interno di quest’ultimo vengono citati parecchi rivenditori, tra i quali Amazon.it, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony ed Euronics.

Ecco il cashback previsto per ciascun modello aderente:

Galaxy Book4 Ultra (Codice modello NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG2IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 Pro 360 (Codice modello NP960QGK-KG1IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 Pro (Codice modello NP960XGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP940XGK-KG2IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 360 (Codice modello NP750QGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT) – cashback di 300 euro

Galaxy Book4 (Codice modello NP750XGK-KG1IT, NP750XGK-KG2IT, NP750XGK-KG3IT) – cashback di 200 euro

Una volta arrivato il nuovo PC, per ricevere il rimborso dovrete registrare l’acquisto sul sito Samsung Members, compilando il modulo con tutti i dati richiesti (compreso l’IBAN) e allegando prova di acquisto e codice seriale/IMEI. Se tutto andrà per il meglio, entro 45 giorni dall’email di validazione riceverete il rimborso di 200, 300 o 500 euro direttamente tramite bonifico bancario.

Considerando che la promozione risulta valida presso tutti i principali rivenditori, potete approfittare delle varie offerte presenti tra oggi e il 24 giugno 2024. Giusto per fare qualche esempio sui prezzi attuali, vi segnaliamo:

Per maggiori dettagli sulla nuova promozione cashback di Samsung potete seguire questo link. A questo indirizzo potete invece dare uno sguardo ai prezzi a disposizione sul Samsung Shop Online. Avete già deciso come approfittarne?