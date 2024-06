Dopo DuckAssist lanciato l’anno scorso, ora il motore di ricerca DuckDuckGo entra nel panorama dei chatbot con la funzionalità AI Chat che dopo mesi di test da oggi è disponibile per tutti.

In questo momento AI Chat consente di scegliere tra i modelli GPT 3.5, Claude 3 Haiku, Llama 3 e Mistral 8x7B, ma la società afferma che a breve includerà anche altre intelligenze artificiali.

La società ha affermato che è possibile utilizzare AI Chat ad esempio per porre domande, scrivere e-mail, codice di programmazione e creare itinerari di viaggio, ma al momento non genera immagini.

DuckDuckGo offre un accesso anonimo ai popolari chatbot AI

La società garantisce l’anonimato tramite un proprio indirizzo IP, in modo che i modelli non vengano addestrati con le domande dell’utente e le risposte generate, inoltre DuckDuckGo offre la possibilità di disattivare il chatbot in qualsiasi momento.

L’azienda spiega che è possibile iniziare con la ricerca DuckDuckGo e passare ad AI Chat per porre domande di follow-up o per risposte rapide e dirette a nuove domande, in base alle preferenze personali.

Per ora AI Chat è gratuito con un limite giornaliero, ma la società sta esplorando un piano a pagamento che offrirà limiti più elevati e modelli di intelligenza artificiale più avanzati.