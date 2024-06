L’avvento dei droni ha permesso di realizzare video e foto che in precedenza era impossibile effettuare. Negli ultimi tempi poi la tecnologia ha fatto grossi passi avanti e i prezzi dei dispositivi sono calati notevolmente tanto che è possibile ottenere buoni prodotti anche spendendo meno di 100 euro.

È il caso del drone LS-38, proposto dal noto store online cinese Cafago, che in questo caso spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini in Germania. È un modello leggero, che può quindi essere utilizzato senza patentino, ideale per riprendere le feste in casa o per divertirsi con gli amici.

Drone economico ma completo

Pur essendo decisamente economico, a fine articolo trovate il link per l’acquisto con relativo prezzo, il drone LS-38 ha una buona dotazione di serie, a partire dalla telecamera frontale in grado di scattare foto con una risoluzione di 6144 x 3456 pixel e girare video in FullHD (1920 x 1080 pixel).

Non mancano funzioni evolute, come lo stabilizzatore elettronico di immagine, per evitare riprese traballanti, il ritorno automatico al punto di partenza grazie al sistema GPS, il posizionamento GPS per sapere sempre dove si trova il proprio drone, la navigazione a punti, l’inseguimento automatico del soggetto e molto altro.

Grazie al WiFi a 5 GHz è possibile controllare il drone fino a 1.000 metri di distanza, con una grande libertà di manovra e una elevata stabilità del segnale. Il drone utilizza 4 motori di tipo brushless che uniscono potenza a efficienza energetica, garantendo un rumore contenuto e una elevata resistenza al vento, uno dei principali nemici dei droni. Grazie alla batteria ricaricabile (in circa tre ore) da ben 2.000 mAh, è possibile raggiungere un’autonomia di volo di circa 28 minuti.

E se una sola telecamera non vi sembra sufficiente, nella parte inferiore del drone è montata una seconda telecamera, con risoluzione di 1280 x 720 pixel, così da fornire una ulteriore opportunità di ripresa. Nella confezione di vendita, oltre al drone, sono inclusi il controllo remoto, un paio di cavi USB per la ricarica, 16 eliche di riserva, due batterie, per raddoppiare il divertimento, una batteria per il controller e una custodia per semplificare il trasporto e avere con sé tutti gli accessori.

Dove acquistare LS-38: Potete acquistare il drone LS-38 su Cafago a soli 73,46 euro, cifra che include le spese di spedizione dal magazzino in Germania. Questo significa tempi di consegna ridotti e nessun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

