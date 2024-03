Siete dei content creator e avete bisogno di avere sempre con voi un computer portatile in grado di mostrarvi in maniera esatta i video realizzati, anche quelli in alta risoluzione? Ninkear N14 è un notebook che offre uno schermo 4K a un prezzo decisamente competitivo, puntando sullo schermo piuttosto che sulla potenza di elaborazione per raggiungere un buon equilibrio anche dal punto di vista energetico.

Il computer è in promozione in questi giorni su Cafago, noto store online, con spedizione gratuita dai magazzini in Germania che assicurano tempi di consegna ridotti e nessun costo aggiuntivo o dazi doganali. Andiamo a conoscere nel dettaglio questo Ninkear N14.

Schermo 4K ma non solo

Il produttore ha scelto una CPU discretamente recente senza però puntare troppo in alto, al fine di contenere i costi finali. Ecco dunque che troviamo un processore Intel N95 di dodicesima generazione, affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5 e da un SSD da 512 GB, sufficiente quindi per alloggiare il sistema operativo e le applicazioni principali.

Lo schermo ha una diagonale di 14 pollici con una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), usa una tecnologia IPS, luminosità di 500 nits e touch a 10 punti per la massima facilità d’uso. Lo schermo può inoltre essere ruotato di 180 gradi per trasformare il notebook in un vero e proprio tablet, diventando così molto più versatile di un classico PC portatile.

Decisamente completa anche la connettività, con il supporto al WiFi 6 che garantisce un’ottima velocità di trasmissione dati e al Bluetooth 4.2 per collegare mouse, tastiere e cuffie. Troviamo inoltre una porta USB 3.0, una USB-C utilizzabile anche per la ricarica, una presa da 3,5 mm e un lettore di microSD. La dotazione è completata da una tastiera retroilluminata, per consentire di lavorare anche al buio, e un lettore di impronte digitali collocato nel trackpad, per sbloccare il PC in 0,3 secondi e rendere più sicuri i vostri dati.

Ninkear N14 misura 325 x 223 x 18 millimetri, con un peso di 1.570 grammi, risultando quindi comodo e agevole da portare sempre con sé, anche in uno zaino non particolarmente grande. Il sistema operativo è Windows 11 nella versione Home, già preinstallato e attivato, così da permettervi di iniziare subito a utilizzare il vostro nuovo computer.

