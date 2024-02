Reebok entra nel mercato della mobilità elettrica con la sua nuova gamma di e-bike e monopattini. Il noto produttore di articoli sportivi potrà contare su Asia Kingston per la produzione delle bici elettriche che sono state progettate in Europa e vengono offerte in quattro categorie: Performance, Fitness, Commuter e Freetime.

Reebok presenta la sua gamma di biciclette e-mobility 2024

La categoria performance include il modello RK Pro 29, una mountain bike elettrica full suspension con un gruppo Shimano a 12 velocità, una batteria a celle Samsung e un motore centrale MIVICE x700, tuttavia esistono altre tre varianti con prestazioni e prezzo inferiori.

La RK-Fit Road è la bici da strada di Reebok equipaggiata con un motore Bafang posteriore, un gruppo Shimano 2×8 velocità e freni a disco meccanici Tektro.

Per le categorie fitness e pendolari Reebok offre anche biciclette ibride, oltre a alla bici pieghevole RK-Fun 20 Folding, una full suspension con ampi pneumatici Kenda da 20 pollici.

La gamma elettrica di Reebok include anche una selezione di monopattini elettrici con i modelli Urban Street Classic, Urban Sport e Urban Pro Speed, inoltre l’azienda ha presentato anche una gamma di caschi.

Al momento né Reebok né Asia Kingston hanno fornito informazioni sui prezzi e sul rilascio delle nuove ebike.

