Anche Unieuro partecipa alle “celebrazioni” del Singles’ Day con una promozione da cogliere al volo: solo per oggi, 11 novembre, lo store mette a disposizione un extra sconto del 22% su buona parte del suo catalogo di prodotti, garantendo la possibilità di effettuare acquisti con prezzi, in alcuni casi, molto vantaggiosi. Vediamo i dettagli della promozione.

Extra sconto per il Singles’ Day da Unieuro: ecco la promo

La nuova promozione di Unieuro per il Singles’ Day è da cogliere al volo. Sullo store, in questo momento, c’è il 22% di extra sconto su buona parte del catalogo di prodotti. Basta aggiungere i prodotti desiderati al carrello per ottenere lo sconto.

La nuova iniziativa è valida per una spesa minima di 199 euro. Per chi sceglie di effettuare acquisti da Unieuro c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita oltre che il ritiro in negozio, sempre gratuito. Da notare anche l’opzione per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal.

Per scoprire tutte le offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto. Come detto in precedenza, si tratta di un “extra sconto”. Il prezzo mostrato per i vari prodotti in offerta è, quindi, da scontare di un ulteriore 22%, garantendo un risparmio extra.

>> Scopri qui tutte le offerte del Singles’ Day di Unieuro <<

Le opportunità per un acquisto a prezzo scontato con la nuova promozione di Unieuro sono davvero tante. Qui di seguito abbiamo selezionato alcuni prodotti particolarmente interessanti (la lista è in aggiornamento). Ecco, ad esempio, i migliori notebook in offerta:

Lenovo IdeaPad 3 in offerta a 428 euro; il notebook è dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U , 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il notebook è dotato di un processore , 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD MSI Thin GF63 in offerta a 896 euro ; il notebook è dotato del processore Intel Core i7-12650H e di 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 4050 oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook è dotato del processore e di 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e una scheda video oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD MSI Cyborg 15 in offerta a 1.013 euro; il notebook è dotato del processore Intel Core i7-13620H e di 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 4060 oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Per quanto riguarda i prodotti da gaming segnaliamo:

Da segnalare anche le offerte per alcuni Smart TV:

Tra i migliori smartwatch in offerta troviamo:

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte del Singles’ Day e del Black Friday potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.

È possibile che si verifichino dei problemi temporanei sul sito, visto l’elevato numero di utenti che lo stanno affollando, per cui potrebbe succedere che in alcuni casi i prodotti non risultino scontati. Vi consigliamo di aspettare qualche minuto e verificare il corretto funzionamento della promozione.