Il mese di novembre è iniziato e questo vuol dire che si avvicina il periodo più caldo dell’anno per le offerte online: il Black Friday 2023 è ormai dietro l’angolo e Amazon si sta già riscaldando per l’appuntamento: dopo avervi già segnalato un buono sconto dedicato, in questa sede vediamo un’offerta avente ad oggetto un notebook ASUS che potrebbe fare gola a parecchi utenti.

Il notebook in questione è ASUS Vivobook GO e nel momento in cui scriviamo è disponibile all’acquisto al prezzo scontato di 477 euro. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, che viene ribassato del 32% rispetto al prezzo di listino di 699 euro. L’offerta è interessante, anche perché parliamo di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tanto di spedizione Prime che permette di riceverlo rapidamente — ordinandolo ora, l’avreste tra le mani già mercoledì 8 novembre — e di beneficiare del periodo di reso esteso.

Dal punto di vista tecnico, ASUS Vivobook GO si presenta come un notebook senza particolari pretese, ma con tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di tantissimi utenti. Il display è un classico 15,6 pollici e si apre a 180° grazie alla cerniera lay-flat; le prestazioni sono affidate ad un processore AMD Ryzen 5 7520U abbinato a 8 GB di RAM e 512 GB di SSD PCIE. Quanto al software, il dispositivo viene venduto con Windows 11 S. Senza ulteriori indugi, ecco il link per l’acquisto:

