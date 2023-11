HONOR anticipa il Black Friday e lancia una nuova serie di offerte sullo store ufficiale. Tra le tante promozioni disponibili, in questo momento, c’è spazio anche per l’ottimo HONOR MagicBook X 16. Il notebook Windows del brand, infatti, viene proposto a prezzo scontato e, grazie a un ulteriore codice sconto, raggiunge il suo prezzo minimo storico. Vediamo i dettagli della promozione appena lanciata da HONOR.

HONOR MagicBook X 16 è in forte sconto sullo store ufficiale

La nuova promozione lanciata dallo store HONOR riduce il prezzo del notebook fino a 699,99 euro. Aggiungendo il codice sconto AMBX16C50 nell’apposito campo presente nella pagina di checkout è possibile ottenere uno sconto extra di 50 euro. La doppia promozione, quindi, consente l’acquisto di HONOR MagicBook X 16 al prezzo scontato di 649,90 euro invece di 899,90 euro.

Si tratta di un’ottima promozione, soprattutto considerando il comparto tecnico del notebook. Il modello, infatti, è dotato di un display da 16 pollici in 16:10 con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del laptop c’è il processore Intel Core i5-12450H, uno dei modelli di riferimento della dodicesima generazione di processori Intel Core, con CPU Octa-Core con 4 Core Performance e 4 Core Efficient. A gestire la parte grafica è la GPU integrata Intel UHD.

Tra le specifiche troviamo anche 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD (con uno slot per l’espansione libero) e una batteria da 60 Wh con supporto alla ricarica rapida (bastano 30 minuti per avere il 45% di carica a disposizione). Il notebook supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.1 e ha una buona dotazione di porte con una USB-C, due USB-A 3.2 Gen 1 e una porta HDMI oltre a un jack da 3,5 mm.

HONOR MagicBook X 16 ha anche una tastiera full size, con layout italiano e tastierino numerico laterale oltre che con retroilluminazione e un sensore di impronte digitali. La scocca è realizzata in alluminio. Nonostante le dimensioni “importanti”, inoltre, il notebook risulta anche molto leggero con un peso complessivo di 1,75 chilogrammi che lo rende tra i più leggeri della categoria dei 16 pollici.

Per sfruttare la promozione dedicata a HONOR MagicBook X 16 o una delle altre offerte per il Black Friday dello store di HONOR è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Oltre alla consegna gratuita c’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. La promozione è valida fino al prossimo 21 di novembre.

