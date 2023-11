La nuova promozione di Conto Corrente Arancio di ING è la soluzione giusta se siete alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese. Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto entro il prossimo 13 di novembre, infatti, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti dal conto di ING. Vediamo i dettagli della promozione.

Conto Corrente Arancio: 100 euro di buono Amazon per i nuovi clienti

La nuova promozione lanciata da ING è la soluzione giusta per aprire un nuovo conto corrente a zero spese. Con Conto Corrente Arancio, infatti, è possibile accedere a un conto con:

canone zero

carta di debito gratuita , con possibilità di utilizzo tramite Google Pay e Apple Pay

, con possibilità di utilizzo tramite e bonifici gratis tramite Home Banking

tramite Home Banking attivando il Modulo Zero Vincoli ci sono anche i prelievi gratis in tutta l’area euro (invece che 0,95 euro) e i bonifici gratis tramite il Servizio Clienti; questo modulo costa 2 euro al mese ma è gratis per un anno e può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrando almeno 1000 euro di entrate mensili

La nuova promozione riservata ai clienti che scelgono Conto Corrente Arancio consente di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono viene erogato per i clienti che aprono il conto entro il 13 novembre prossimo e che effettuano almeno 500 euro di spese con la carta di debito entro il 31 gennaio 2024. Con il buono sarà possibile acquistare tutti i prodotti presenti su Amazon.

Ci sono ulteriori bonus da considerare:

è possibile accedere al conto deposito Conto Arancio e ottenere interessi al 4% per un anno con l’attivazione del servizio entro il 31 dicembre prossimo

e ottenere per un anno con l’attivazione del servizio entro il 31 dicembre prossimo è possibile richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold con un costo di 2 euro al mese e un plafond di 1.500 euro; la carta permette anche il pagamento a rate con il servizio Pagoflex; il canone viene azzerato registrando almeno 500 euro di spese mensili oppure attivando un piano Pagoflex

con un costo di 2 euro al mese e un plafond di 1.500 euro; la carta permette anche il pagamento a rate con il servizio Pagoflex; il canone viene azzerato registrando almeno 500 euro di spese mensili oppure attivando un piano Pagoflex è possibile richiedere la Carta Prepagata Mastercard con canone zero

Per accedere alla promozione è possibile richiedere l’apertura di Conto Corrente Arancio tramite il sito ufficiale, qui di sotto. La procedura di apertura può essere velocizzata grazie all’autenticazione tramite SPID. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 13 di novembre per sfruttare la promozione.

>> Apri qui Conto Corrente Arancio di ING <<

