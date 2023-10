Correre è una di quelle attività fisiche che è bello fare da soli, visto che lascia il tempo per pensare, riflettere o anche solo per sgomberare la mente dallo stress e dagli impegni quotidiani. Farlo in compagnia della musica è ancora più piacevole, che sia una compilation motivazionale per migliorare i propri risultati o semplicemente una musica di sottofondo per tenere un certo ritmo.

È però necessario rimanere sempre consapevoli dell’ambiente circostante, per evitare di essere investiti da un’auto e in questi casi la soluzione migliore è rappresentata dalle cuffie a conduzione ossea, che lasciano completamente libero il canale uditivo, consentendo comunque di ascoltare la propria musica preferita.

Lenovo X3 Pro

La soluzione che vi segnaliamo oggi è proposta da Cafago, noto store online che spedisce senza alcun costo aggiuntivo (nemmeno dazi doganali) nel nostro Paese è quella di Lenovo, brand molto conosciuto anche in campo audio. Le cuffie Lenovo X3 Pro rappresentano una soluzione decisamente valida, grazie soprattutto al prezzo di vendita particolarmente aggressivo.

Le cuffie sono disponibili nella classica colorazione bianca (esaurita al momento in cui scriviamo) e nella più sportiva colorazione nera e rossa, e sono dotate di connettività Bluetooth 5.3 per essere collegate a uno smartphone o a un lettore MP3, per ascoltare musica ma anche per gestire le eventuali telefonate.

Lenovo ha utilizzato, per queste cuffie, dei driver da 16 millimetri, più grandi quindi di quelli tradizionalmente utilizzati nelle cuffie in-ear, con una migliore qualità del suono, incluse le basse frequenze. La resa comunque è garantita anche nelle medie frequenze così come negli alti, promettendo un suono equilibrato in ogni situazione.

Per il resto la batteria da 135 mAh permette di raggiungere le 7 ore di riproduzione continua e si ricarica in un paio d’ore. Sono supportati i profili A2DP, HFP, HSP e AVRCP, con una copertura Bluetooth di circa 10 metri, che permette quindi di utilizzare le cuffie anche in casa senza dover avere lo smartphone sempre in tasca. Il peso è di appena 28 grammi quindi durante la corsa non le sentirete nemmeno e la loro forma garantisce che restino sempre al loro posto anche nelle corse più veloci.

Potete acquistare le cuffie Lenovo X3 Pro su Cafago a soli 19,99 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione, senza dunque alcun costo aggiuntivo.

