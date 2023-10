Si chiama Xiaomi MIJIA Dictionary Pen ed è un dispositivo che il colosso cinese ha lanciato lo scorso anno nell’ambito di un progetto di crowdfunding, che probabilmente non è andato come previsto dal produttore, in quanto non ha mai raggiunto il mercato.

A distanza di oltre dieci mesi Xiaomi ci riprova e il suo nuovo interessante dispositivo è pronto per l’esordio sul mercato, ove dovrà dimostrare cosa è in grado di fare.

A cosa serve Xiaomi MIJIA Dictionary Pen

Il nuovo gadget di Xiaomi è dotato di uno scanner laser che è in grado di acquisire e scansionare traduzioni di foto su più righe e a pagina intera, convertendole in testo per vari scopi.

Xiaomi MIJIA Dictionary Pen può contare su una fotocamera che è capace di catturare interi paragrafi e gli utenti possono condividere testo e foto con altre applicazioni per la modifica, la stampa e la condivisione su diversi dispositivi.

Inoltre, il piccolo schermo integrato consente agli utenti di visualizzare in anteprima il testo catturato prima di decidere cosa fare.

Ed ancora, la penna di Xiaomi può anche fare affidamento su un doppio microfono per una migliore capacità di registrazione e i suoi algoritmi di riduzione del rumore basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di garantire una traduzione vocale migliorata (il device supporta la traduzione tra varie lingue, tra cui vi sono l’inglese, il cinese, il giapponese, il coreano, il russo e il tedesco).

A dire del colosso cinese, il suo nuovo dispositivo riesce a raggiungere una percentuale di successo del 99% nel riconoscimento del testo OCR inglese e cinese.

Infine, Xiaomi MIJIA Dictionary Pen include il supporto per oltre 15 milioni di parole cinesi e inglesi, attingendo da dizionari come Oxford Advanced English-Chinese Dictionary, Kingsoft PowerWord e altri.

Il nuovo gadget del colosso tecnologico è disponibile in Cina a 699 yuan, pari al cambio a circa 92 euro.