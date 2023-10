Le sedie da gaming hanno letteralmente rivoluzionato l’esperienza di gioco, offrendo comfort e supporto durante le sessioni più epiche e il nuovo modello lanciato da Cougar sembra avere tutte le carte in regola per alzare l’asticella.

Si tratta di un modello, infatti, che potrebbe dare il via ad una vera e propria nuova era delle sedie da gaming, nella quale restare freschi è importante tanto quanto poter avere una seduta comoda.

Cougar NxSys Aero è una sedia da gaming innovativa

Cougar NxSys Aero, questo il nome ufficiale, si caratterizza per un’esclusiva ventola RGB integrata da 200 mm.

Questa sedia innovativa è progettata per i giocatori che sono alla ricerca di un comfort duraturo, in quanto la ventola fornisce un’efficace circolazione dell’aria, particolarmente concentrata sullo schienale, in modo da mantenere gli utenti freschi durante le sessioni di gaming prolungate.

La ventola della sedia è integrata nello schienale, soluzione che elimina i cavi antiestetici e garantisce una configurazione pulita e ordinata. Inoltre, la sedia di Cougar consente di regolare sia la velocità della ventola che l’illuminazione RGB attraverso un semplice interruttore, così da avere il controllo completo sul proprio ambiente di gioco.

Tra le altre caratteristiche di Cougar NxSys Aero vi sono un particolare sistema che è in grado di garantire una sensazione simile al galleggiamento, un cuscino lombare realizzato secondo gli standard di fisioterapia per un supporto superiore della parte bassa della schiena, un cuscino per la testa magnetico (può essere regolato con precisione per un più elevato livello di comfort), un’area di supporto più ampia, un sistema di ammortizzazione migliorata e un rivestimento traspirante.

Prezzi e disponibilità

La sedia Cougar NxSys Aero sarà venduta anche in Europa a partire dalla fine di ottobre ad un prezzo ufficiale di 449 euro.

Probabilmente la sedia arriverà anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.