Il Terminale di Windows funge da interfaccia della riga di comando (CLI) predefinita del sistema operativo di Microsoft. Per molto tempo il colosso di Redmond ha sviluppato una versione stabile e una versione di anteprima del Terminale, ma ora ha annunciato anche una nuova versione di Canary.

Come suggerisce il nome, la versione Canary del Terminale viene aggiornata ancora più frequentemente della versione di anteprima, permettendo agli utenti interessati di provare le nuove funzionalità sperimentali non appena diventano disponibili nella fase di sviluppo.

Le novità del Terminale di Windows si possono provare ancora prima

Naturalmente le versioni Canary sono anche quelle più ricche di bug, quindi non è consigliato utilizzarle in ambiti produttivi, in quanto hanno lo scopo di permettere ai più curiosi di sperimentare le novità quando sono ancora in una fase pressoché embrionale.

La versione Canary del Terminale offre aggiornamenti automatici per Windows 11, tuttavia è disponibile anche come variante Portable ZIP per gli utenti Windows 10 (con la possibilità di utilizzo su Windows 11), ma senza gli aggiornamenti automatici.

Microsoft ha anche anticipato le integrazioni basate sull’intelligenza artificiale per il Terminale di Windows, quindi chi fosse interessato a sperimentarle il prima possibile dovrebbe installare la versione Canary.

