Con Honda Prologue la casa automobilistica giapponese presenta il suo primo SUV 100% elettrico che dovrebbe fare da apripista alle vendite dei veicoli elettrici Honda negli Stati Uniti e riportare in carreggiata l’azienda.

Honda Prologue 2024 è un SUV di medie dimensioni costruito sulla piattaforma Ultium di GM, ma le sospensioni anteriori e posteriori sono state ottimizzate da Honda per offrire un’esperienza di guida sportiva e raffinata.

La Honda Prologue sarà il primo SUV della Casa con l’anima di Google con servizi integrati quali Google Assistant, Google Maps e Google Play.

Honda mette a disposizione un abitacolo ricco di tecnologia con un display della strumentazione da 11 pollici e un infotainment con touchscreen da 11,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con supporto per gli aggiornamenti software OTA. L’allestimento Elite vanta un Head-Up Display da 7×3 pollici.

Honda presenta il suo primo SUV 100% elettrico

La Prologue adotta ruote da 21 pollici, le più grandi mai offerte dalla Casa e misura 192 pollici di lunghezza, 64,7 pollici di altezza e 78,3 pollici di larghezza. Il passo lungo di 121,8 pollici offre ampio spazio interno, con una console centrale a due livelli, un vassoio multiuso flessibile e un paio di enormi porta bicchieri, oltre a un caricabatterie wireless per smartphone.

Il bagagliaio può ospitare tre grandi sacche da golf e reclinando i sedili posteriori lo spazio di carico si estende ulteriormente.

Il SUV sarà offerto sia in configurazione a motore elettrico singolo (FWD) che a doppio motore (AWD) nei tre allestimenti EX, Touring ed Elite. Il doppio motore viene fornito di serie sull’Elite e su richiesta sugli allestimenti EX e Touring, generando una coppia stimata di 288 CV e 333 lb-ft.

L’allestimento EX presenta rivestimenti neri e antracite o antracite e grigio chiaro, mentre la Touring aggiunge il colore nero, un sedile del conducente con memoria e un volante rivestito in pelle.

La versione Elite è disponibile con sedili in pelle nera e antracite, marrone e nera o antracite e grigio chiaro, modalità sportiva e ruote da 21 pollici.

L’autonomia prevista è di circa 480 km EPA e la batteria agli ioni di litio da 85 kWh può fornire oltre 100 km di percorrenza in circa 10 minuti con ricarica rapida CC fino a 155 kW.

Negli Stati Uniti ogni acquirente può scegliere uno dei tre pacchetti di ricarica disponibili, tra cui:

Stazione di ricarica domestica (11,5 kW) e credito di ricarica pubblica di 100 dollari, più un incentivo per l’installazione di 500 dollari (tramite HHE)

Kit di ricarica portatile (7,6 kW) e credito di ricarica pubblico di 300 dollari, più un incentivo per l’installazione di 250 dollari (tramite HHE)

Credito di addebito pubblico di 750 dollari

Inoltre, Honda Home Electrification può mettere in contatto gli acquirenti con installatori esperti attraverso consulenti energetici dedicati che possono aiutarli a scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze.

Le prevendite per Honda Prologue inizieranno entro la fine dell’anno e il lancio del SUV è previsto per l’inizio del 2024. Il prezzo del veicolo dovrebbe partire da circa 40.000 dollari (al netto degli incentivi e dei crediti d’imposta), tuttavia i prezzi verranno annunciati poco prima del lancio.

