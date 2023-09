Sono ormai passati più di tre anni dal lancio di Samsung Galaxy Fit2, l’ultima smartband del produttore sud-coreano. In questo lasso di tempo sono spuntate diverse indiscrezioni che puntavano timidamente al possibile lancio di un nuovo modello, ma finalmente sembra che le cose si stiano muovendo concretamente. A quanto pare la casa di Seoul sta davvero lavorando a Samsung Galaxy Fit3, come dimostra il passaggio presso la FCC: ecco cosa sappiamo.

Samsung Galaxy Fit3 è in arrivo? Ecco cosa sappiamo

Per quanto riguarda i wearable, in questi ultimi tempi Samsung si è concentrata molto sugli smartwatch con Wear OS, che vedono tra gli esponenti più recenti Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, lanciati proprio quest’estate. Il debutto di Galaxy Fit2 risale ormai al settembre 2020, ma finalmente nei prossimi mesi potremmo vedere un successore che possa rispondere a Xiaomi Smart Band 8, proposta sul mercato italiano in questi giorni.

Dalle certificazioni della FCC è infatti passato un nuovo fitness tracker con numero di modello SM-R390: dall’immagine qui sotto possiamo notare il retro, con un sensore per la frequenza cardiaca e due pogo pin per la ricarica. Il numero di modello stesso e la forma sembrano proprio confermare che si tratti di una smartband, apparentemente con un formato più grande e squadrato rispetto al modello precedente e con un tasto fisico sul lato destro. Per ora non ci sono certezze sul nome, ma possiamo ipotizzare che si tratti proprio della presunta Samsung Galaxy Fit3.

Galaxy Fit2 offre un piccolo schermo AMOLED da 1,1 pollici, con resistenza all’acqua fino a 5 ATM, sensore per il battito cardiaco, rilevamento automatico dell’attività fisica e monitoraggio del sonno. Nonostante disponga di sistema operativo RTOS e non di qualcosa di più avanzato come Wear OS (per forza di cose), consente non solo di ricevere le notifiche dello smartphone e visualizzarle, ma anche di inviare risposte standard o personalizzate (già impostate in precedenza). Per il nuovo modello, che per ora possiamo chiamare Galaxy Fit3, ci aspettiamo uno schermo più ampio grazie all’apparente cambio di formato, e magari la connettività GPS integrata e una piccola memoria interna per far spazio alla musica.

Per scoprire se i nostri “desideri” saranno esauditi non ci resta che attendere ulteriori indicazioni. La presunta Samsung Galaxy Fit3 potrebbe essere lanciata nei prossimi mesi, magari in compagnia della serie Galaxy S24, attesa ottimisticamente per il mese di gennaio.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

