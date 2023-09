L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ambito del fitness non è una novità visto che la maggior parte dei fitness tracker offre funzionalità che analizzano i dati dell’utente per fornirgli consigli e approfondimenti personalizzati.

Whoop intende spingersi oltre, poiché ha annunciato che aggiungerà l’IA generativa alla sua piattaforma con una nuova funzionalità chiamata Whoop Coach basata sul noto ChatGPT di OpenAI.

Whoop Coach funziona come un chatbot, solo che è incentrato sulla salute e sul fitness attingendo ai dati Whoop dell’utente.

Whoop Coach è un fitness trainer basato sull’IA di ChatGPT

Ad esempio l’utente potrebbe chiedere al chatbot di creare un piano di allenamento basato sui suoi parametri effettivi per correre una maratona da 30 km in un determinato tempo.

La società afferma che la funzionalità è in grado di analizzare i dati dell’utente per trarre conclusioni sul motivo per cui potrebbe sentirsi stanco o se i suoi dati suggeriscono che si stia ammalando, inoltre può dirgli come si confrontano i suoi dati con quelli di altre persone nella sua fascia demografica.

Questo grazie alla considerevole mole di dati potenziali che Whoop permette di monitorare. Oltre ai dati biometrici, la funzione Diario all’interno dell’app supporta oltre 140 scenari personalizzati, come gli animali domestici che disturbano il sonno, le diete e l’assunzione di alcol, caffeina e farmaci.

Whoop Coach sembra qualcosa di un po’ più interattivo e conversazionale rispetto ai comuni algoritmi per il fitness o alla ricerca su Google, visto che secondo l’azienda il chatbot può anche rispondere a domande più generali sulla salute e sul fitness, oltre che gestire le richieste di assistenza clienti.

