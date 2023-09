Sony ha annunciato che rilascerà Horizon Forbidden West: Complete Edition la prossima settimana per PS5 e che successivamente arriverà anche su PC.

Tramite il blog ufficiale PlayStation il colosso nipponico fa sapere che la versione per PlayStation 5 uscirà il 6 ottobre, mentre la versione per PC verrà rilasciata all’inizio del 2024.

Cosa include Horizon Forbidden West: Complete Edition

L’edizione PS5 include sia il gioco originale Horizon: Forbidden West lanciato nel febbraio 2022, sia la sua enorme espansione a pagamento Burning Shores rilasciata nel 2023, oltre a una serie di extra, tra cui la colonna sonora digitale del gioco e il fumetto digitale Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk.

In più sono presenti nuove pose e pitture facciali per la modalità Foto, infine i giocatori possono sbloccare i seguenti nuovi oggetti di gioco durante la campagna:

Completo d’élite Colosso Carja – Arco corto Colosso Carja

Completo d’élite Tuono Nora

Fionda Tuono Nora

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Pacchetto risorse

La versione per PC sarà disponibile tramite Steam e Epic Games Store, ma finora non si sa nulla sui requisiti hardware. Si spera che il port non presenterà bug e problemi di prestazioni al lancio, come già accaduto per altre conversioni, visto che il tempo per fare un buon lavoro sembra esserci.

