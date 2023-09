WhatsApp si appresta a rilasciare un importante aggiornamento per la versione iOS della popolare app di messaggistica istantanea. La nuova release, identificata con il numero 23.19.76, introduce alcune novità che mirano a migliorare l’esperienza d’uso, in particolare per quanto riguarda la gestione dei gruppi.

Le novità della versione 23.19.76 di WhatsApp per iOS

La principale feature in arrivo con quest’ultimo aggiornamento è la possibilità per gli amministratori dei gruppi Community di scegliere chi può aggiungere nuovi membri.

Le Community sono state introdotte all’inizio di quest’anno da WhatsApp come evoluzione dei classici gruppi, per consentire la creazione di sotto-gruppi correlati tra loro e gestiti in modo centralizzato da uno o più amministratori. Con la nuova opzione in arrivo, queste figure avranno un controllo più granulare su chi può popolare la Community con nuovi utenti.

La funzione era già stata implementata nelle ultime beta per Android e ora sta iniziando ad essere distribuita anche agli utenti iOS con la release 23.19.76, sebbene non sia menzionata ufficialmente nel changelog pubblicato sull’App Store.

L’impostazione predefinita consentirà come sempre solo agli amministratori di aggiungere direttamente nuovi membri, ma sarà possibile modificarla per estendere il permesso anche agli altri partecipanti al gruppo. In questo modo, con una gestione più aperta e partecipativa sarà possibile ampliare il bacino di utente delle Community in poco tempo e con poco sforzo.

La novità va ad aggiungersi ad altri recenti miglioramenti introdotti nella gestione dei gruppi Community, come le info di contatto visibili solo agli amministratori e la possibilità di delegare alcuni compiti moderativi anche ad altri membri del gruppo. WhatsApp sta puntando molto su questo formato per supportare network e community locali, aziende, scuole ed altri contesti che necessitano di una comunicazione strutturata e organizzata.

Per il resto, l’aggiornamento 23.19.76 non rivoluziona l’esperienza utente su iOS come hanno fatto alcuni recenti update che hanno implementato funzioni attese da tempo dagli utenti della popolare app di messaggistica istantanea.

Come aggiornare WhatsApp su iPhone

La novità non è ancora disponibile per tutti gli utenti e il rollout da parte di WhatsApp avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane. È possibile verificare manualmente la presenza dell’update 23.19.76 sull’App Store e installarlo non appena disponibile. In alternativa, iscrivendosi al programma TestFlight di Apple è possibile testare in anteprima le versioni beta dell’app non ancora rilasciate al grande pubblico.

Se volete iscrivervi al programma beta sul vostro iPhone potete farlo qui (se siete fortunati a trovare un “posto” libero), mentre per aggiornare WhatsApp all’ultima release stabile o verificare di disporne già non dovete fare altro che recarvi sull’App Store seguendo questo link.

