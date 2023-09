Qualcomm ha da poco presentato alcune interessanti novità sul fronte della realtà estesa (XR) e sul fronte della banda ultra-larga, entrambe con focus sull’utilizzo di dispositivi in modalità totalmente wireless.

Per la realtà mista, arriva la Qualcomm FastConnect Software Suite, utile per gli OEM che potranno fruire di ottimizzazioni a livello di sistema per sistemi XR senza fili (totalmente wireless). Per la banda ultra-larga, arriva la piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway che supporta le connessioni in fibra ottica a 10 Gbps con la stabilità e le performance del Wi-Fi 7. Scopriamo tutti i dettagli.

Qualcomm FastConnect Software Suite

Nelle applicazioni immersive in realtà estesa (XR, Extended Reality), la connettività wireless è fondamentale perché permette di muoversi liberamente nello spazio, senza fili intorno. Questa tipologia di applicazioni, tuttavia, richiedono un trasferimento massiccio dei dati, per colpa dei display ad altissima risoluzione, una bassissima latenza e, al contempo, componenti che consumino poco (altrimenti si avrebbero batterie enormi).

Qualcomm ha provato a eliminare qualsiasi scelta di compromesso per queste applicazioni, presentando la nuova FastConnect Software Suite per XR, basata sulla piattaforma FastConnect 7800, che si configura come un’ottimizzazione completa, da hardware a software, proprio per le applicazioni in realtà estesa, per migliorare il consumo energetico (senza sacrificare nulla in termini di latenza o di potenza del segnale), offrire bassissima latenza (minimizzando i ritardi tra i movimenti del dispositivo e quello che verrà mostrato a schermo) e garantire la robustezza della connettività (anche in caso di ambienti affollati).

Questa soluzione rappresenta un importante passo avanti sia per i produttori di dispositivi dedicati alla realtà che per i consumatori, consentendo loro di sperimentare nuove potenzialità sui dispositivi del futuro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa e alla pagina prodotto della FastConnect 7800 sul sito ufficiale di Qualcomm.

Qualcomm pensa alla casa del futuro tra fibra 10 Gbps e Wi-Fi 7

Qualcomm ha voluto segnare una nuova era per quanto concerne il servizio a banda ultralarga in fibra ottica (FTTH) a 10 Gbps tramite l’annuncio della 10G Fiber Gateway Platform, una piattaforma che alimenterà i router del futuro, rendendoli “continuamente personalizzabili” (per la gioia dei fornitori di servizi) e compatibili lo gli standard Wi-Fi 7 (per garantire velocità, bassa latenza e ampia copertura ai clienti).

Rahul Patel, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Connectivity, Broadband and Networking dell’azienda, ha così dichiarato:

“Qualcomm Technologies si è posizionata per guidare una rivoluzione nel campo della connettività. Aggiungendo la fibra 10G al nostro portafoglio tecnologico, insieme al 5G e al Wi-Fi 7, ora offriamo un mix convincente di soluzioni per aiutare i fornitori di servizi a promuovere la crescita dei ricavi, le innovazioni dei servizi e a offrire agli abbonati esperienze più coinvolgenti e coinvolte“.

Qualcomm 10G Fiber Gateway Platform

La Qualcomm 10G Fiber Gateway Platform è progettata per offrire connettività a bassissima latenza e altissima velocità (fino a 10 Gbps in parallelo) per la casa del futuro: la piattaforma sfrutta la combinazione tra tecnologia 10G Passive Optical Network (PON) e connettività Wi-Fi 7, per garantire una connessione fluida e senza interruzioni a dispositivi come smartphone, tablet, wearable, computer, smart TV, dispositivi per la smart home ed elettrodomestici.

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali:

Piattaforma Ottimizzazione del flusso e accelerazione hardware CPU quad-core Supporto ai principali software open source ed elementi middleware (OpenWRT, RDK, TiP OpenWiFi, prplOS, OpenSync)

Wi-Fi 7 (802.11 be) Supporto simultaneo alle bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz Velocità di picco (PHY rate) pari a 33 Gbps Supporto dei canale 320 MHz, 240 MHz, 160 MHz, 80 MHz, 40 MHz e 20 MHz Tecnologia Qualcomm AFC (per la regolazione automatica della frequenza) Supporto alle reti Mesh (Qualcomm MultiLink Mesh) Tecnologia Wi-Fi Service Defined

Fibra Ottica a 10 Gbps Tipo di distribuzione XGS-PON Velocità di downstream (picco) a 10 Gbps Velocità di upstream (picco) a 10 Gbps



Un approccio alla fibra massimizzando le performance del Wi-Fi

Al giorno d’oggi, le connessioni a banda larga vengono sfruttate dagli utenti, principalmente (se non quasi esclusivamente) con Wi-Fi, al punto che, spesso, “Wi-Fi” e “accesso a internet” sono considerate come diverse espressioni del medesimo concetto.

In tal senso, Qualcomm ha sviluppato la nuova piattaforma 10G Fiber Gateway, con l’obiettivo di permettere agli utenti di sfruttare il massimo delle connessioni in fibra, con uno sguardo al futuro (appunto FTTH a 10 Gbps e Wi-Fi 7), attraverso prodotti di alto livello.

Il Wi-Fi 7 permetterà dunque di sfruttare appieno le potenzialità della rete domestica in fibra ottica, con segnale presente in tutta la casa, latenza ridotta all’osso e velocità sempre al massimo: grazie al framework Service Defined Wi-Fi, la piattaforma è ottimizzata per comprendere i profili di utilizzo dell’utente e gestire l’esperienza offerta, regolandosi di conseguenza e limitando al minimo la congestione della rete.

Il gateway sarà poi totalmente programmabile (con API open-source) per far sì che i fornitori di servizi possano personalizzare (e aggiornare continuamente) i servizi offerti ai propri clienti, in maniera facile e veloce, per specifiche applicazioni, come giochi, streaming e smart working.

Previous Next Fullscreen

La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway (e la tecnologia Service Defined WiFi) dovrebbero debuttare entro l’estate del 2024. Per maggiori infoamzioni vi rimandiamo al comunicato stampa, alla pagina prodotto e a un post sul blog ufficiale del colosso statunitense.

Charter e Qualcomm realizzeranno un avanzatissimo router con Wi-Fi 7

Charter Communications, società leader nel settore delle connettività a banda larga, e Qualcomm, hanno annunciato una collaborazione che porterà alla fornitura di un rouer avanzato di nuova generazione con Wi-Fi 7 e supporto alle reti in fibra a 10 Gbps, chiamato Spectrum Advanced Wi-Fi, ai clienti di Spectrum (operatore proprio della Charter Communication) già nel corso del 2024.

Sulla questione si è pronunciato Dave Rodrian, vicepresidente della divisione Wi-Fi Products del gruppo Charter:

“Le principali innovazioni Wi-Fi 7 di Qualcomm Technologies consentiranno al nostro servizio Wi-Fi avanzato di continuare a fornire ai nostri clienti una connettività Internet solida e reattiva e velocità Wi-Fi ultraveloci. La prossima generazione del Wi-Fi supporterà la fornitura di nuove esperienze, come la realtà virtuale a latenza ultra-bassa, e si allinea con il nostro piano di evoluzione della rete per abilitare la connettività wireless in tutte le sue declinazioni attraverso le nostre proposte”.

Alle parole di Rodrian fanno eco quelle di Ganesh Swaminathan, vicepresidente e Direttore Generale della divisione Wireless Infrastructure and Networking presso Qualcomm:

“L’attenzione ossessiva di Qualcomm Technologies sullo sviluppo tecnologico per esperienze utente avanzate, insieme alla nostra collaborazione pluriennale con Charter, è pienamente evidente con lo sviluppo del router Wi-Fi Spectrum Advanced con Wi-Fi 7. Poiché la domanda di connettività ad alte prestazioni da parte degli abbonati alla banda larga continua ad accelerare, siamo orgogliosi di fornire piattaforme incentrate sui servizi per aiutare i clienti a soddisfare tali esigenze“.

Potete trovare maggiori informazioni all’interno del comunicato stampa pubblicato da Qualcomm sul proprio portale.

Potrebbero interessarti anche: Qualcomm guarda alle console portatili da gaming con la nuova gamma Snapdragon G e Qualcomm e Apple ancora insieme: i modem Snapdragon sugli iPhone fino al 2026