Billund, città diventata famosa in tutto il mondo per essere la sede principale del Gruppo LEGO, è già entrata nello spirito natalizio grazie al nuovo set annunciato oggi e disponibile nel corso delle prossime settimane. Baita Alpina LEGO Icons è un modello perfetto per iniziare a immergersi nella magia delle festività invernali.

Continua a crescere dunque la Winter Village Collection, che ogni anno si arricchisce con un nuovo set pensato per creare un pittoresco e ovviamente innevato paese delle meraviglie.

Baita Alpina LEGO Icons

Composto da 1.517 pezzi, il nuovo set LEGO è molto dettagliato, a partire dalla baita ricoperta di neve all’esterno ma calda e accogliente all’interno. Ci sono infatti un bar con bevande calde, un confortevole salotto e un camino, oltre naturalmente all’albero di Natale. All’ingresso trova posto anche il banco dell’accettazione dove gli ospiti vengono registrati.

All’interno del camino va posizionato un elemento luminoso che illumina il camino al piano terra e il piccolo focolare situato al piano superiore, nella camera dei bambini. All’esterno è possibile trovare un piccolo laghetto ghiacciato con tanto di pontile, un pupazzo di neve, alberi, un banco per il noleggio dei pattini e una cabina WC.

Non manca una motoslitta con rimorchio, utile per trasportare gli alberi di Natale al mercatino o per guidare nel paesaggio innevato. A completare il set ci pensano cinque simpatiche minifigure, tra cui uno sciatore, tre ospiti e il responsabile della baita.

Il set Baita Alpina LEGO Icons sarà disponibile in esclusiva per gli iscritti al programma LEGO Insiders a partire dal primo ottobre a 99,99 euro. Tutti gli altri dovranno aspettare fino al 4 ottobre, quando sarà in vendita libera su LEGO.com e nei LEGO Store.