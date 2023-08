OpenAI afferma che le aziende potranno utilizzare l’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT in un modo più efficiente e specifico per l’uso interno.

L’organizzazione di Sam Altman ha intenzione di ottimizzare GPT-3.5 Turbo in modo che le aziende possano addestrarlo con i loro dati riservati in massima sicurezza e renderlo uno strumento più efficiente per quanto riguarda le specifiche esigenze del brand.

OpenAI afferma che il modello personalizzato risultante può eguagliare o superare le capacità di GPT-4 per determinate attività. Il modello verrebbe pre-addestrato, come GPT-4, fino a settembre 2021 prima di essere alimentato con i dati aziendali.

Le aziende potranno quindi dare in pasto al modello generativo GPT-3.5 Turbo i loro preziosi dati riservati, senza correre il rischio che vengano controllati da OpenAI.

Con GPT-3.5 Turbo l’IA generativa diventerà specifica per ogni azienda

In questo modo GPT-3.5 Turbo diventerà una soluzione ideale ad esempio per la creazione di slogan pubblicitari, codice di programmazione da integrare nei software sviluppati o utilizzati internamente, comunicazioni aziendali e con clienti e fornitori.

OpenAI afferma inoltre che GPT-3.5 Turbo potrà ridurre del 90% i tempi di esecuzione degli input testuali, i cosiddetti “prompt”, diminuendo i costi di gestione del sistema.

Per quanto riguarda i prezzi il modello GPT-3.5 Turbo costa 0,080 dollari per 1.000 token di formazione, 0,0120 dollari per 1.000 token in input e 0,0120 dollari per 1.000 token in output.

GPT-3.5 Turbo può gestire un massimo di 4.000 token alla volta, che secondo OpenAI è il doppio di quanto potrebbero interpretare i modelli precedentemente offerti.

