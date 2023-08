È il momento di acquistare uno dei TV Neo QLED 4K di Samsung. Fino al prossimo 6 di agosto, infatti, è possibile ottenere il 20% di sconto su tre modelli della gamma di casa Samsung. A proporre questo sconto “flash” è il Samsung Shop. La promozione si somma a tutte le altre iniziative disponibili in questo momento sullo store e può essere ottenuta con un semplice codice promozionale. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova promozione dedicata agli Smart TV di casa Samsung.

TV Neo QLED 4K di Samsung in offerta sullo store ufficiale

Per accedere alla promozione dedicata agli Smart TV Samsung è sufficiente utilizzare il codice sconto SPECIALTV, da aggiungere nell’apposito campo presente nel carrello. Questo codice garantirà uno sconto extra del 20% sulla gamma di Neo QLED 4K in offerta. In particolare, i modelli in sconto sono tre:

55 pollici che viene scontato a 1.039 euro

che viene scontato a 65 pollici che viene scontato a 1.519 euro

che viene scontato a 75 pollici che viene scontato a 1.759 euro

La Neo QLED di Samsung garantisce una resa delle immagini di qualità superiore. Grazie allo sconto in corso, però, è possibile ottenere un taglio netto del prezzo. Il risparmio massimo arriva fino a oltre 700 euro. Su tutti i modelli è sempre disponibile la possibilità di pagare a rate, sia scegliendo il finanziamento a tasso zero che optando per il pagamento rateale fino a 12 rate con PagoDIL oppure in 3 rate con PayPal o Klarna.

In più, c’è sempre la consegna gratuita, anche per i modelli più grandi. In fase d’acquisto, inoltre, è possibile aggiungere accessori come la soundbar da abbinare al TV. Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link riportato qui di sotto:

>> Acquista qui uno dei TV Neo QLED di Samsung <<