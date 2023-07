L’uso di droni in Italia è regolamentato in maniera severa, ma è sempre possibile utilizzare piccoli modelli, con un peso inferiore ai 300 grammi, senza dover conseguire l’apposito patentino. È il caso del modello CS02, in promozione oggi su Cafago, dotato di telecamera con angolazione fissa per effettuare riprese dall’alto ma con una serie di chicche che lo rendono divertente da usare anche per chi è alle prime armi.

Drone per il tempo libero

Non si tratta quindi di un drone pensato per l’uso professionale, ma questo CS02 è comunque decisamente molto interessante. Parliamo di un quadricottero che misura appena 15,2 x 15,2 x 3,5 centimetri, che può essere comunque ripiegato per essere postato comodamente anche nella tasca di una giacca.

Il drone CS02 è dotato di un motore brushless, giroscopio a 6 assi, telecamera HD con angolazione fissa a 25 gradi e batteria da 600 mAh che garantisce un’autonomia di 11-13 minuti e che può essere ricaricata in tempi ridotti. È presente un telecomando WiFi con una copertura che può raggiungere gli 80 metri in condizioni ottimali.

Previous Next Fullscreen

Per chi ha poca dimestichezza con questo genere di dispositivi, o per chi non ha mai provato un drone, sono presenti due comode funzioni, per il decollo e l’atterraggio automatici, così da evitare grossi guai in queste due fasi delicate del volo. È inoltre possibile mantenere un’altezza fissa, magari per effettuare delle riprese degli amici o del tetto della casa, e impostare dei punti che il drone può raggiungere in totale autonomia.

In questo modo potete fargli seguire un determinato percorso, per seguire ad esempio una gara ciclistica o una corsa tra amici, senza che sia necessario alcun controllo da parte dell’utente. E installando la companion app sul vostro smartphone, che può essere fissato sul telecomando, potete provare l’ebbrezza del volo in prima persona.

Potete acquistare il drone CS02 su Cafago a soli 17,66 euro, prezzo che include le spese di spedizione dalla Cina e l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare alcun dazio doganale o costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Informazione Pubblicitaria