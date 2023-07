Le segnalazioni sul web sono numerosissime: da alcuni minuti praticamente tutti i servizi di Facebook risultano irraggiungibili e fra questi anche WhatsApp e WhatsApp Web. Un down decisamente importante oggi 19 luglio 2023, cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

WhatsApp e WhatsApp Web non funzionano

A partire dalle ore 22:15 circa, entrambi i servizi del colosso di Mark Zuckerberg, risultando irraggiungibili e non funzionanti con impossibilità di inviare messaggi, immagini e vocali sia dall’applicazione WhatsApp per dispositivi mobile, sia da WhatsApp Web per desktop.

A essere coinvolta è anche la recente funzionalità multi dispositivo che permette di utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente. I messaggi inviati restano con l’icona di caricamento mentre quelli da ricevere non vengono recapitati.

Al momento WhatsApp non ha comunicato alcunché ma è decisamente probabile che sia al lavoro per ripristinare il servizio, non dovrete dunque fare nulla sul vostro smartphone per ripristinare la situazione, toccherà infatti allo staff del servizio ripristinare il tutto.

Come mai WhatsApp è down?

Al momento non c’è stata alcuna comunicazione da parte del colosso di messaggistica ma probabilmente qualcosa di saprà nelle prossime ore.

Quando tornerà a funzionare WhatsApp?

Non ci sono attualmente tempistiche certe sulla risoluzione del problema, vi terremo aggiornati in questa pagina.