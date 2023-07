Anche se le attuali console hanno raggiunto livelli altissimi per quanto riguarda la parte grafica, sono molti gli appassionati di videogiochi, in particolare quelli con qualche primavera in più sulle spalle, che guardano con rimpianto ai grandi titoli del passato, dove la giocabilità aveva una parte predominante rispetto alla grafica.

Con Cafago, noto store online che spedisce nel nostro Paese senza costi aggiuntivi, è possibile far tornare in vita le vecchie glorie del passato, spendendo una ventina di euro. Come è possibile? Scopriamo l’offerta attiva in queste ore, valida come sempre fino a esaurimento scorte.

Una console a prezzo imbattibile

Vi abbiamo già segnalato in passato proposte molto simili, la versione in promozione in questi giorni è relativa a una nuova variante, dotata di una microSD da ben 128 GB, che permette di contenere oltre 10.000 titoli di tutti i generi, grazie al supporto a 40 diversi emulatori. Tra questi segnaliamo MAME, il progetto che riporta in vita gli arcade degli anni 80, ma anche gli emulatori delle console domestiche di quegli anni, come GameBoy, Sega Megadrive, Super Nintendo, Sony PlayStation e molti altri.

Ci troviamo di fronte a una piccola chiavetta HDMI da collegare direttamente alla TV per trasformarla in una console. In realtà è un termine riduttivo visto che grazie alla presenza di Retroarch, una speciale distribuzione Linux dedicata proprio al mondo del gaming, è possibile emulare numerose console del passato, trasformando la TV di casa in una vera e propria sala giochi.

La dotazione di serie include inoltre una coppia di joypad wireless, con ricevitore USB da inserire nella chiavetta per controllare tutti i giochi senza l’ingombro dei fili. Nella confezione di vendita troverete anche una prolunga HDMI, per quelle TV in cui i connettori sono troppo ravvicinati, e un cavo di alimentazione USB, per dare energia alla console.

Tutto questo a soli 21,38 euro, prezzo che oltre alle spese di spedizione dai magazzini in Cina include anche l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce in Italia, né adeguamento IVA né dazi doganali. Potete completare l’acquisto utilizzando il link sottostante.

Acquista la console su Cafago a 21,38 euro

Informazione Pubblicitaria