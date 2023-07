Sui social sta circolando un video che mostra un presunto prototipo di minibus elettrico Tesla. Il video pubblicato originariamente su Twitter mostra un veicolo che assomiglia a qualcosa di già visto in passato.

Il video pubblicato su Twitter dal creatore di contenuti Jacob Orth mostra quello che sembra essere un bus navetta non completamente autonomo visto che presenta un volante, oltre a un’ampia superficie vetrata.

Il veicolo ha un totale di 12 posti a sedere, di cui uno per il conducente e sul volante è visibile il logo della casa automobilistica di Elon Musk, tuttavia non è chiaro se ci siano delle ruote montate sotto il pianale.

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk’s Vegas Loop, from inside The Boring Company’s Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx — Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023

Orth descrive il veicolo come un prototipo segreto progettato per The Boring Company e destinato al sistema di trasporto sotterraneo Vegas Loop di Elon Musk e afferma che le riprese sono state effettuate all’interno del quartier generale di The Boring Company a Las Vegas.

Nel 2017 The Boring Company svelò il prototipo di un veicolo simile progettato proprio per il Vegas Loop, inoltre un veicolo del genere fu menzionato per la prima volta da Tesla nel 2016.

All’epoca il CEO Elon Musk menzionò due nuovi segmenti che Tesla stava cercando di elettrificare: gli autocarri pesanti e quelli destinati al trasporto urbano ad alta densità di passeggeri e sappiamo che il primo è diventato realtà a dicembre 2022 sotto forma di Tesla Semi.

Non possiamo essere certi dell’autenticità del video, ma se il prototipo è segreto come riportato non dovrebbe essere facile per un estraneo riuscire a fare una ripresa del genere, a meno che Tesla non abbia consentito il tutto.

