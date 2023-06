Il team di WhatsApp sta lanciando un aggiornamento che introduce una nuova funzionalità per alcuni beta tester dell’app per Windows.

Gli utenti selezionati potranno sperimentare una funzione che permette di avviare videochiamate di gruppo con un massimo di 32 persone tramite l’app WhatsApp per Windows.

Attualmente l’app WhatsApp per Windows supporta videochiamate di gruppo fino a 8 persone e chiamate audio fino a 32 persone, ma con l’ultimo aggiornamento beta 2.2324.1.0 alcuni tester possono sperimentare videochiamate fino a 32 partecipanti.

Alcuni beta tester potrebbero ricevere un messaggio che li invita a provare a effettuare una videochiamata con la possibilità di videochiamare contatti e gruppi fino a 32 persone direttamente dall’app WhatsApp per Windows.

Vale la pena tenere presente che alcuni utenti potrebbero ricevere un messaggio che menziona il supporto fino a 16 persone per le videochiamate, insieme alla possibilità di condividere il contenuto dei propri schermi durante una videochiamata, funzionalità queste precedentemente annunciate con l’aggiornamento 2.2322.1.0 beta di WhatsApp per Windows, inoltre alcuni beta tester potrebbero essere in grado di vedere i messaggi video dopo aver installato l’ultimo aggiornamento dell’app.

La possibilità di effettuare videochiamate con un massimo di 32 persone è attualmente disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows disponibile su Microsoft Store. Nel caso la novità non fosse disponibile per il vostro account, sappiate che verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

