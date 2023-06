A distanza di un anno dal lancio sul mercato, ORTUR lancia una versione aggiornata di Laser Master 3, il proprio incisore laser di punta. La nuova versione utilizza un modulo laser LU3-20A, che offre numerosi vantaggi rispetto al modulo utilizzato in precedenza, offrendo una serie di funzioni completamente assenti lo scorso anno.

Ortur LM3 20W

La grande novità è dunque rappresentata da un nuovo modulo laser, con il raggio che può raggiungere una potenza in uscita di ben 20 watt, il doppio rispetto a quanto avveniva in precedenza. Ora l’incisore è in grado di operare su oltre 40 tipi di materiale, ed è in grado di tagliare legno spesso 15 millimetri e lastre in acrilico dello spessore di 30 millimetri.

Il nuovo modulo è stato realizzato unendo 4 chip laser, al fine di migliorare la precisione, tanto che è in grado di realizzare un punto ultra fino del diametro di 0,08 x 0,08 millimetri. Ortur ha utilizzato il processo COS per la realizzazione del nuovo modulo laser, che permette di ridurre le dimensioni del packaging e la resistenza termica. Il risultato è un piccolo modulo che pesa 555 grammi, in grado di accelerare più rapidamente.

La scheda madre di undicesima generazione, su cui gira un nuovo firmware, supera i limiti delle generazioni precedenti e consente di raggiungere velocità nell’ordine dei 20.000 mm/min. Si tratta di una velocità che viene volutamente limitata per ottenere una accelerazione stabile al fine di garantire tagli e incisioni precisissime.

Ortur Laser Master 3 LU3-20A dispone di una Web UI, quindi non sarà necessario installare driver e software, basta collegarla alla propria rete WiFi per sfruttarla molto rapidamente. E se volete stampare una foto non sarà nemmeno necessario convertirla in Gcode, rendendo tutto più lineare e semplice.

Il nuovo LU3-20A è in grado di incidere 256 toni di grigio e sfruttando le reazioni chimiche dell’acciaio riesce a realizzare incisioni con più di 300 diverse tonalità di colore, così da creare disegni più realistici e complessi. Il sistema include un sistema di raffreddamento ad aria che rimuove sporco e fumo, garantendo la precisione del disegno e proteggendo la lente del laser dalle scorie.

Ortur non ha tralasciato alcun dettaglio, nemmeno quelli relativi alla sicurezza, con diverse funzioni di protezione tra cui un pulsante manuale per interrompere immediatamente ogni operazione. Al fine di prolungare la vita del modulo laser è stato adottato un case in alluminio che dissipa più rapidamente il calore, grazie anche a una ventola che opera a 10.000 giri al minuto.

LU3-20A è dotato di un sistema di pulizia che utilizza i gas di dissipazione e di un filtro che blocca il 97% della luce laser blu, al fine di ridurre i rischi per gli utilizzatori. Ortur LU3-20A risulta inoltre compatibile con la maggiore parte degli incisori laser, diventando quindi molto eclettico.

Potete acquistare Ortur Laser Master 3 LU3-20A a 1099.99 dollari utilizzando il coupon GET200. Se avete già un incisore laser potete anche acquistare il solo modulo LU3-20A a 569,98 dollari con il codice 20W110.

