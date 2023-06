A più di due anni di distanza dalla precedente generazione, arriva Insta360 GO 3, la nuova versione della minuscola action cam che all’azienda cinese di Shenzhen è valsa la notorietà mondiale. Si tratta di una piccola videocamera pensata per essere usata durante le attività all’aperto perché poco ingombrante, leggera, con una stabilizzazione di livello elevato e con varie funzioni che la rendono un’alternativa interessante alle più gettonate GoPro. Rispetto alla versione precedente offre una maggiore autonomia, ma soprattutto arriva abbinata all’Action Pod, che la rende una action cam molto più versatile (e costosa).

Caratteristiche e funzioni di Insta360 GO 3

Pesa 35 grammi senza Action Pod ed è grande 25,6 x 54,4 mm x 23,2 mm, numeri che la rendono un oggettino minuscolo da portare con sé senza sforzo alcuno. La principale novità di Insta360 GO 3 sta tuttavia nella disponibilità di un accessorio, di un’unità extra dotata di uno schermo agganciabile che la rende molto più versatile. Si chiama per l’appunto Action Pod e, oltre a ospitare uno schermo touchscreen orientabile da 2,2″, integra una batteria extra che prolunga quella di Insta360 GO 2, la cui autonomia è già superiore del 50% rispetto alla GO 2:

senza Action Pod dura fino a 45 minuti, si ricarica in 23 minuti all’80%, mentre ne servono 35 per una ricarica completa;

con Acion Pod dura fino a 170 minuti, accessorio che si ricarica in 47 minuti fino all’80% e in 65 minuti al 100%.

Queste sono due delle novità più importanti della nuova action cam di Insta360, che vanta un sensore con apertura f/2.2 capace di registrare video in formato MP4 fino al 2,7 K a 30 FPS e a 1440p a 50 FPS, in tutti i casi senza alcun limite di lunghezza del filmato. Migliora anche l’audio rispetto alla versione precedente, grazie all’aggiunta di un microfono in più.

Da segnalare per Insta360 GO 2 i 32, 64 o 128 GB come opzioni disponibili per lo spazio d’archiviazione, la capacità della batteria di 310 mAh (1270 mAh per l’Action Pod), il Bluetooth 5.0 BLE, il giroscopio a 6 assi e la porta USB di tipo C.

Funzioni e accessori di Insta360 GO 3

Per quanto riguarda invece le funzioni, è presente il Voice Control 2.0 per i video in prima persona (POV), la stabilizzazione FlowState per rendere fluide le registrazioni anche durante le attività più dinamiche, l’Horizon Lock 360° che mantiene fisso l’orizzonte in qualsiasi situazione durante le riprese, i controlli vocali per gestire le registrazioni, la modalità FreeFrame per registrare e modificare anche in un secondo momento il rapporto di aspetto dei video, per adattarli a YouTube o a Instagram, e le altre funzioni legate ad Action Pod: ad esempio il controllo remoto per gli autoscatti, l’anteprima live, la gestione tramite pulsanti per accedere ad alcune impostazioni direttamente dallo schermo e altro.

È come sempre piuttosto ricco il ventaglio di accessori compatibili con Insta360 GO 3, con il design magnetico che si ritrova anche nell’Action Pod, per agganciarli ai tanti accessori senza dover necessariamente utilizzare l’action cam da sola. Fra quelli più interessanti ricordiamo il ciondolo magnetico che può essere indossato anche sotto i vestiti (spesso usato da chi registra in bici ad esempio), l’Easy Clip da montare sulla visiera dei cappelli, o ancora, il Supporto Girevole con adesivo riutilizzabile e un punto di montaggio da 1/4″.

Immagini di Insta360 GO 3

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Insta360 GO 3

Insta360 GO 3 è stata annunciata oggi sul mercato italiano, dove è già acquistabile singolarmente nelle tre opzioni di memoria o insieme ad altri accessori. La versione standalone con 32 GB, con inclusi soltanto gli accessori di base e l’Action Pod costa 429,99 euro, ma si sale di molto optando per le versioni da 64 o 128 GB se scelte con uno dei kit disponibili: Action, Viaggi, Creator, Sport Acquatici e Bici.

Se interessati, potete acquistarla direttamente su Amazon o sul sito web ufficiale Insta360 Store, dove trovate maggiori informazioni e dettagli.

Potrebbe interessarti anche: le migliori action cam del mese: la nostra selezione aggiornata