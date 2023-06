La piattaforma video Vimeo ha annunciato che sta integrando nuovi strumenti di intelligenza artificiale per gli utenti disposti a pagare, inclusa una funzionalità di generazione di script basata sulla tecnologia di OpenAI, l’azienda madre di ChatGPT.

Vimeo sta promuovendo gli strumenti come un modo per gli utenti di creare un video completamente prodotto dall’IA in pochi minuti, sottolineando funzionalità utili per i clienti aziendali che vanno dal creare rapidamente video di momenti salienti, all’hosting di eventi virtuali o riunioni aziendali, alla generazione di brevi video di marketing.

Senza addentrarsi nei dettagli l’azienda parla della possibilità di generare script basati su una breve descrizione e di un editor video basato su input testuale che identifica automaticamente ridondanza, lunghe pause e momenti imbarazzanti consentendo agli utenti di rimuoverli con un solo clic.

Come per tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, bisognerà vedere fino a che punto gli utenti dovranno modificare quanto generato dall’IA per ottenere un risultato ottimale.

Il CPO di Vimeo Ashraf Alkarmi ha dichiarato che il generatore di script è alimentato da OpenAI, ma non ha specificato quale modello (ChatGPT, GPT-3, GPT-4), inoltre ha chiarito che in questo momento l’azienda non sta utilizzando video per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa.

I nuovi strumenti di Vimeo basati sull’intelligenza artificiale saranno disponibili dal 17 luglio per gli utenti abbonati almeno al piano standard.

