Il nuovo robot/lavapavimenti Roborock S7 Max Ultra arriva oggi anche su Amazon, la più grande piattaforma di e-commerce, e va a completare l’offerta relativa alla serie S7 di Roborock, che poteva già contare sui modelli S7, S7 MaxV Ultra e S7+. Il nuovo modello offre le stesse prestazioni di Roborock S7, a cui però si aggiunge la base RockDock Ultra.

Un sacco di novità

Roborock S7 Max Ultra si arricchisce anche di parecchie novità relative all’aspirazione, all’algoritmo di navigazione, che ora è in grado di evitare in maniera più precisa gli ostacoli, e all’applicazione. Grazie alla base automatizzata l’utente avrà più tempo per dedicarsi ad altro, limitandosi a intervenire solo per riempire il contenitore dell’acqua pulita e svuotare quello dell’acqua sporca e della polvere.

Il sistema VibraRise utilizza la potenza della tecnologia a vibrazione sonica per strofinare il pavimento con una pressione costante, rimuovendo le macchie più ostinate per lasciare pavimenti più puliti. E il panno può essere sollevato di 5 millimetri per evitare di bagnare i tappeti e superfici delicate.

La base RockDock Ultra è tra le più evolute presenti sul mercato: pulisce il panno di lavaggio, per consentire una igiene migliore, raccoglie automaticamente la polvere aspirata dal robot, riempie il serbatoio dell’acqua del robot, asciuga il panno e si pulisce da sola, oltre a ricaricare il robot in attesa della pulizia successiva. Il sacco per la polvere può contenere lo sporco di quasi due mesi e non ci saranno odori sgradevoli dovuti ai panni umidi, grazie alla base asciugante.

La potenza di aspirazione del robot raggiunge i 5.500 Pa, 400 in più rispetto all’ammiraglia precedente (S7 MaxV Ultra) e insieme alla spazzola flottante in gomma consente di raccogliere qualsiasi tipo di sporco senza lasciare nulla sul pavimento. La spazzola inoltre riduce il rischio di aggrovigliamento, una situazione sempre in agguato se ci sono animali a pelo lungo o persone con i capelli lunghi.

Con Reactive Touch il robot rileva gli ostacoli, anche quelli imprevisti, e li evita in tempo reale, senza temere che possa incastrarsi in spazi piccoli e senza preoccuparsi per eventuali oggetti dimenticati sul pavimento. Tramite la companion app poi è facile controllare il funzionamento, creare delle aree in cui il robot non deve aspirare o lavare, alzare muri virtuali per impedire l’accesso a determinate stanze e molto altro.

Da oggi e fino al 21 giugno Roborock S7 Max Ultra è in promozione a 949 euro, un prezzo molto invitante se consideriamo la tipologia di prodotti e le numerose funzioni evolute di cui dispone.

