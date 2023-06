Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la riosluzione dei bug via via riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS, che arriva così alla versione 23.11.76.

Le novità della versione 23.11.76 di WhatsApp per iOS

Nelle scorse settimane il team di sviluppatori ha messo a disposizione di alcuni utenti beta la possibilità di menzionare i gruppi all’interno del gruppo di annuncio della comunità.

Grazie a tale funzionalità, gli amministratori di una comunità possono mettere in evidenza meglio i propri gruppi, condividendo un messaggio all’interno del gruppo di annuncio e menzionando un determinato sottogruppo.

Ebbene, stando a quanto emerge, con la versione 23.11.76 questa novità è in fase di implementazione per tutti gli utenti iOS.

Il changelog ufficiale per questo aggiornamento menziona ancora le novità riguardanti precedenti versioni ma dopo averlo installato la funzionalità è stata riscontrata da vari utenti.

Probabilmente sarà necessaria qualche settimana prima che tale novità venga implementata effettivamente per tutti gli account e, pertanto, agli utenti per i quali non dovesse essere ancora disponibile non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Il programma beta di WhatsApp per iOS, accessibile tramite TestFlight (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), purtroppo è al completo da tempo e, pertanto, non è possibile provare in anticipo le novità in fase di sviluppo.

Se invece desiderate scaricare la versione più recente di WhatsApp per iOS, potete farlo attraverso questo link con il quale sarete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

