Sony rinnova la sua gamma con il lancio di 15 nuovi display professionali BRAVIA HDR 4K. La gamma di prodotti Sony costituite la nuova serie L e punta a coprire tutte le esigenze della clientela (sono disponibili modelli “standard”, modelli mid-range e modelli high-end) con dimensioni che partono da 43 pollici e arrivano fino a ben 98 pollici. La nuova gamma BRAVIA Pro è composta dalle serie BZ50L, BZ40L, BZ35L e BZ30L. Ecco tutti i dettagli in merito.

Sony lancia i nuovi display professionali BRAVIA HDR 4K

La nuova gamma Sony si articola in 15 nuove proposte, suddivise in 4 diverse serie e con dimensioni del pannello che vanno da un minimo di 43 pollici e fino ad un massimo di 98 pollici. Si tratta, quindi, di un’offerta ricca e articolata, con tante proposte a disposizione degli utenti alla ricerca di un display professionale in grado di abbinare versatilità oltre che un’elevata qualità del pannello.

Il modello di riferimento della gamma è il BZ50L, dotato di elaborazione Sony XR e luminosità fino a 780 nit. Questa serie è disponibile in un’unica versione, FW-98BZ50L, con diagonale da 98 pollici. Rispetto al modello precedente, questo tipo registra una riduzione del peso del 22% con una cornice ridotta del 28%.

La seconda serie a disposizione degli utenti è la BZ40L, con elaborazione X1 e fino a 700 nit di luminosità. La serie può contare su un’opacità del 47% che garantisce un’assenza di riflessi. Questa serie può contare su di un trattamento di nuova generazione con rivestimento Deep Black Non-Glare Coating in grado di abbinare opacità elevata e bassa riflettanza, conservando la profondità del nero e il contrasto elevato. A disposizione degli utenti ci sono quattro varianti:

FW-85BZ40L (85″)

FW-75BZ40L (75″)

FW-65BZ40L (65″)

FW-55BZ40L (55″)

C’è poi la serie BZ35L che abbina ad una maggiore capacità di archiviazione, il processore X1 e un pannello con luminosità fino a 550 nit. I modelli disponibili sono quattro:

FW-85BZ35L (85″)

FW-75BZ35L (75″)

FW-65BZ35L (65″)

FW-55BZ35L (55″)

A completare l’offerta di display professionali Sony BRAVIA c’è la serie BZ30L. Anche in questo caso, il processore è X1. Tra le specifiche troviamo la capacità di mirroring oltre ad una luminosità che arriva a 440 nit. I modelli disponibili sono 6

FW-85BZ30L (85″)

FW-75BZ30L (75″)

FW-65BZ30L (65″)

FW-55BZ30L (55″)

FW-50BZ30L (50″)

FW-43BZ30L (43″)

Tutti i modelli della nuova gamma Sony BRAVIA Pro possono contare sul ricorso alla plastica riciclata SORPLAS oltre che sula riduzione dell’inchiostro sui cartoni e su tutta una serie di funzionalità software per garantire la massima sostenibilità ambientale. Da notare, inoltre, che i modelli BZ50L, BZ40L e BZ35L includono 32 GB di storage, garantendo, quindi, una possibilità di utilizzo ancora più flessibile. Tutta la nuova gamma supporta l’attacco VESA in posizione centrale per semplificare il montaggio a parete o su supporti ad hoc.

Christopher Mullins, Head of BRAVIA Professional, Sony Europe, sottolinea: “Con l’evoluzione della nostra offerta di display professionali BRAVIA, cerchiamo di soddisfare le esigenze più recenti dei nostri clienti, privilegiando al contempo la sostenibilità, e lo abbiamo fatto ampliando la nostra gamma e integrando nuove tecnologie che rispondono alle esigenze dei clienti in un portafoglio di schermi ad alta trasparenza, antiriflesso e antiabbaglianti, in grado di supportare l’installazione in ambienti luminosi e con elevata luminosità ambientale”.

Sony ha annunciato la disponibilità dei nuovi display professionali della serie L per il prossimo mese di agosto 2023. Per i clienti che sceglieranno questi modelli ci sarà un pacchetto PrimeSupport di 3 anni incluso e con possibilità di estensione per ulteriori 2 anni.

Leggi anche: PlayStation Showcase 2023: ecco tutte le novità annunciate da Sony