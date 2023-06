Il monitoraggio delle risorse di sistema in Windows 10 e Windows 11 è semplice, in quanto è possibile utilizzare Task Manager, Resource Monitor o Game Bar oppure optare per una delle tante applicazioni di terze parti, ma il team di sviluppatori di Microsoft ha voluto offrire agli utenti un’ulteriore opzione: stiamo parlando di Windows Widgets.

Gli utenti di Windows 11 possono sfruttare tutta una serie di nuovi widget che consentono loro di tenere sotto controllo le prestazioni di CPU, GPU, RAM e l’utilizzo della rete.

Non mancano, inoltre, alcune interessanti funzionalità, come la possibilità di terminare i processi più pesanti, monitorare la temperatura della GPU, alternare l’utilizzo di schede grafiche e adattatori di rete ed altro ancora.

Come abilitare i widget di Windows 11

I widget per il monitoraggio delle prestazioni fanno parte della nuova app Dev Home, ancora in fase di anteprima ma che può essere già scaricata dal Microsoft Store (senza la necessità di registrarsi per build instabili di Windows 11).

Ecco i passaggi da seguire per procedere all’abilitazione dei widget:

scaricare l’app Dev Home dal Microsoft Store (qui) o da GitHub (qui) premere Win + W per aprire Windows Widgets e il sistema avviserà l’utente che sono disponibili nuovi widget; selezionare quindi Aggiungi ora in alternativa, è possibile premere il tasto “+” e selezionare il widget desiderato (al momento quelli disponibili sono CPU, GPU, RAM, rete, SSH keychain e vari strumenti per GitHub) fare clic sul pulsante “+” per aggiungere un widget

Una volta fatto ciò, gli utenti potranno monitorare le prestazioni del sistema premendo Win + W oppure facendo clic sul pulsante del widget sulla barra delle applicazioni.

C’è da precisare che al momento i widget di Dev Home sono piuttosto instabili (spesso smettono di rispondere o scompaiono dalla scheda) e supportano solo la variante grande.

La speranza è che il team di sviluppatori di Microsoft riesca a migliorarli in tempi contenuti.