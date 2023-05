NVIDIA GeForce RTX 4060 fa la sua prima apparizione pubblica in occasione del Computex di Taipei, evento che si sta svolgendo in queste ore e che vede la presenza dei maggiori produttori di PC e componentistica hardware. A distanza di circa due settimane dal lancio ufficiale, sappiamo che GeForce RTX 4060 8GB “liscia” arriverà sul mercato a luglio – quasi insieme alla variante GeForce RTX 4060 Ti 16GB – e rappresenta il vero punto d’ingresso per il gaming 1080P a “buon mercato”, così come la sua diretta avversaria AMD Radeon RX 7600 (qui il nostro approfondimento).

Ad oggi i partner NVIDIA non hanno fornito molti dettagli sulle varianti custom della GeForce RTX 4060 8GB, tuttavia i colleghi di Hardware Unboxed sono riusciti ad intercettare la variante custom MSI Ventus 2X OC, soluzione che come potete vedere non si discosta molto dal classico design Dual-Fan che caratterizza ormai le schede di questa fascia di prezzo (NVIDIA e AMD). Andando nel dettaglio, la MSI RTX 4060 2X OC utilizza un dissipatore a doppia ventola TORX 4.0, con modalità semi-passiva Zero-Frozr e back-plate che protegge e smaltisce ulteriore calore per la componentistica; la GPU in realtà non è così esigente in termini termici e con i suoi 115 watt di TBP sarà molto facile da gestire, anche se si dovessero spingere le frequenze in overclock.

Al momento non sono emersi i dati riguardo le frequenze di clock di questa variante MSI, in attesa di metterla sul banco di test per verificarne le prestazioni, vi lasciamo con la scheda tecnica della NVIDIA GeForce RTX 4060 Founders Edition che, frequenza di clock e design a parte (dissipatore, VRM ecc), sarà identica alle custom. Ricordiamo infine che GeForce RTX 4060 ha un MSRP di 299 dollari contro i 399 dollari della GeForce RTX 4060 Ti (qui la nostra Recensione).

Scheda tecnica GeForce RTX 4060 Founders Edition:

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo 4nm

Streaming Multiprocessor 24

Cuda Core 3.072

RT Core 24

Tensor Core 96

Texture Unit 96

ROP 32

Frequenza Base GPU 1.830 MHz

Frequenza Boost GPU 2.460 MHz

Memoria 8GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 272 GB/s

PCI-E 4.0

HDMI Si

TDP 115W

Alimentazione PCI-E 12pin/8pin

Prezzo 299 dollari

