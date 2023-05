Xiaomi in questi anni è stata una delle aziende tecnologiche che hanno deciso di puntare molto sul settore smart home e nelle scorse ore ha confermato questa tendenza con un nuovo forno a vapore intelligente.

Per il suo nuovo prodotto il colosso cinese ha scelto il brand MIJIA, spesso utilizzato dall’azienda per i dispositivi dedicati a chi desidera rendere la propria casa sempre più intelligente.

Le caratteristiche del nuovo forno smart di Xiaomi

Il forno a vapore intelligente MIJIA ha un design compatto con una capacità di 12 litri e può contare su un sistema di riscaldamento rapido mentre il sensore di temperatura elettronico NTC integrato e il controllo intelligente della temperatura aiutano a regolare la temperatura (ciò è possibile con una sequenza di 1º C, in modo da consentire agli utenti di ottenere con precisione la temperatura richiesta per i vari generi di cottura).

Xiaomi per il suo nuovo forno ha deciso di mettere a disposizione degli utenti vari tipi di cottura, consentendo loro di arrostire, grigliare o cuocere a vapore.

Ovviamente non manca la possibilità di sfruttare l’apposita app MIJIA per gestire il forno dallo smartphone, oltre che per avere a propria disposizione centinaia di ricette, in modo da poter godere di un’esperienza culinaria personalizzata.

Il tempo di riscaldamento e la temperatura sono controllati in modo intelligente e, a dire di Xiaomi, il suo forno permette di riscaldare vari tipi di alimenti in modo efficace e conveniente.

Prezzi e disponibilità

Il forno a vapore di Xiaomi sarà disponibile in una colorazione bianca ma potrebbero esserci anche altre varianti di colore. In Cina sarà venduto attraverso vari canali ad un prezzo di partenza di 249 yuan (pari, al cambio, a circa 33 euro).

Al momento non vi sono informazioni ufficiali su una possibile commercializzazione di questo forno anche in altri Paesi. Staremo a vedere.