ASUS sarà probabilmente il primo produttore a proporre sul mercato una scheda grafica della serie GeForce RTX 40 senza connettore di alimentazione ausiliario PCI-E 12VHPWR. Questo è quanto emerge da un recente report dei colleghi di wccftech che, in occasione di un tour presso il quartier generale del produttore, hanno potuto vedere in anteprima un modello pre-produzione di una GeForce RTX 4070 – nome in codice Megalodon – che funziona senza alcun cavo PCI-E collegato direttamente sul PCB della scheda.

Nei mesi scorsi il connettore 12VHPWR introdotto da NVIDIA è stato al centro di diverse polemiche dopo alcuni episodi di malfunzionamento sui primi sample di GeForce RTX 4090, un allarme successivamente rientrato ma che comunque ha lasciato qualche dubbio tra gli utenti e non solo.

L’idea dell’azienda taiwanese, che almeno inizialmente non dovrebbe porsi come uno standard ma come una soluzione proprietaria (vedremo), sfrutta un nuovo design che prevede di alimentare la scheda grafica attraverso un ulteriore connettore proprietario (ASUS lo chiama per il momento GC_HPWR) che, a differenza del 12VHPWR, si affianca al connettore PCI-E x16 e va ad inserirsi direttamente sul PCB della scheda madre.

Per l’occasione il team ASUS ha svelato anche il prototipo di una nuova scheda madre Z790 della serie TUF, l’unica al momento compatibile con questa tipologia di scheda video e che, dando uno sguardo alle immagini a disposizione, sembra essere nata non tanto (o quantomeno non solo) per risolvere eventuali problemi tecnici del connettore, ma piuttosto in ottica cablaggio per facilitare l’assemblaggio delle build riducendo al minimo la presenza di cavi visibili nel case.

La nuova ASUS TUF Gaming Z790 infatti presenta la maggior parte dei connettori sulla parte posteriore del PCB, caratteristica che permetterà appunto di nascondere la maggior parte dei cavi in fase di installazione, rendendo tutto più pulito, lineare ed esteticamente gradevole. Nel dettaglio notiamo che oltre ai due connettori EPS 12V, sul retro sono collocati: il connettore ATX 24pin, porte SATA, header USB e pannello frontale.

Il resto delle specifiche dell’inedita ASUS TUF Gaming Z790 sono il linea invece con altri prodotti della stessa serie indirizzati alla piattaforma Intel Raptor Lake LGA 1700; tra quelle di rilievo segnaliamo: Dual-BIOS, VRM a 16+1 fasi, dissipatore esteso a tutti gli slot M2, quattro slot PCI-E (due dei quali Gen 4.0 x16) e altre funzionalità note di ASUS come Q-Release e Q-Latch. Secondo quanto riportato, questi prodotti dovrebbero raggiungere il mercato entro fine 2023; ribadiamo che per il momento potrebbe essere un puro esercizio di stile, ma il fatto che il connettore GC-HPWR garantisca un’erogazione sino a 600 watt, non eslcude che vedremo modelli più potenti come la GeForce RTX 4080 o la mostruosa GeForce RTX 4090 (Recensione).