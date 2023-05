Nelle scorse ore, è arrivato l’annuncio di un nuovo prodotto della gamma Logitech G che — per espressa ammissione — si rivolge principalmente alla platea degli atleti e giocatori professionisti: le Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED sono cuffie da gaming che uniscono la comodità della connessione senza fili a nuovi — e grandi — driver in grafene.

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED: caratteristiche e peculiarità

Le cuffie Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED si candidano ambiziosamente al ruolo di nuovo punto di riferimento nell’ambito audio da gaming — dove i prodotti dedicati raramente brillano per qualità audio [n.d.r.] — e sono rivolte ai giocatori più esigenti e agli atleti esport.

Chris Pate, Principal Product Manager della serie G PRO di Logitech, le ha presentate in questi termini:

«La filosofia di base della serie Logitech G PRO consiste nel creare dispositivi che soddisfino le esigenze degli atleti professionisti di sport e dei giocatori competitivi. Con le PRO X 2 abbiamo raggiunto un livello di prestazioni rivoluzionario riprogettando i driver PRO-G con la tecnologia audio Graphene. Grazie all’uso del grafene, siamo riusciti a creare un driver incredibilmente rigido e, allo stesso tempo, straordinariamente leggero. Questo permette di ottenere un suono ad alta fedeltà con una distorsione estremamente ridotta, offrendo ai professionisti le prestazioni necessarie per giocare al massimo del loro potenziale».

L’elemento che maggiormente caratterizza questo prodotto sono, dunque, i driver audio PRO-G GRAPHENE appositamente progettati e connotati da un diaframma in grafene da 50 mm con sospensione live edge. Il produttore parla di un elemento capace di fare la differenza in termini di precisione della riproduzione del suono, di accuratezza del tempo di trasmissione del segnale e di riduzione della distorsione.

Comunque, i soli driver — per quanto importanti — non bastano a definire delle cuffie, soprattutto ove si parli di modelli senza fili e perdipiù pensati per un contesto di utilizzo ben preciso. A tal proposito, in sede di presentazione il produttore ha posto l’accento sulle caratteristiche principali delle nuove Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Per quanto concerne le possibilità di connessione, le cuffie permettono di scegliere tra le opzioni LIGHTSPEED wireless, Bluetooth e via cavo (Aux da 3,5 mm), con la prima che promette un raggio di connessione fino a 30 metri e un’autonomia notevole: fino a 50 ore di utilizzo con una sola carica. Quando si gioca, è importante riuscire a comunicare con una qualità adeguata e godere di un’esperienza di ascolto appagante e sotto questi profili si segnalano il supporto DTS Headphone:X 2.0 per un audio surround e la presenza di un microfono rimovibile a cardioide da 6 mm, con filtri software Blue VO!CE gestibili tramite G HUB.

Infine, il produttore non ha mancato di esaltare il design delle sue nuove cuffie, realizzate per favorire comodità durevolezza e, a tale scopo, costruite con un un telaio in acciaio e alluminio, una cerniera rotante e cuscinetti in similpelle e velluto di facile sostituzione (la confezione di vendita li enclude in entrambi i materiali, insieme alla custodia dedicata e ai classici cavi e adattatori). Del resto, i prodotti della linea Logitech G PRO vengono sviluppati nell’ambito del programma Design by Collaboration, che coinvolge direttamente atleti e team di esport, che rappresentano il principale pubblico di riferimento di tali prodotti.

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED: prezzo e disponibilità

Previous Next Fullscreen

Pur essendo state appena annunciate, le nuove cuffie da gaming wireless Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED sono già disponibili all’acquisto al prezzo di listino di 289 euro; due le colorazioni tra le quali è possibile scegliere: Nero e Bianco. Le cuffie sono acquistabili sul sito ufficiale del produttore, ma potete già trovarle anche su Amazon, ecco i link per acquistarle subito:

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie da gaming del mese: i nostri consigli