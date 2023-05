Un paio di settimane fa il Garante della Privacy e OpenAI hanno trovato l’accordo per riattivare ChatGPT in Italia, l’azienda si è dunque adeguata alle richieste del GPDP, consentendo agli utenti del nostro Paese di tornare ad utilizzare il chatbot AI in questione normalmente, senza doversi appoggiare a soluzioni differenti per arginare il problema.

Nella giornata di ieri l’azienda ha annunciato, attraverso Twitter e con un post sul sito ufficiale, l’imminente arrivo di alcune novità da tempo attese dagli utenti; a partire dalla prossima settimana ChatGPT potrà navigare sul web e supporterà i plug-in di terze parti.

Navigazione web e plug-in di terze parti per gli utenti beta di ChatGPT Plus

L’azienda ha annunciato che, a partire dalla prossima settimana, gli utenti ChatGPT Plus avranno l’accesso anticipato a nuove funzioni sperimentali, le nuove funzionalità saranno accessibili attraverso un nuovo pannello beta nelle impostazioni: si tratta di due funzionalità molto attese, la prima è la possibilità per il chatbot di navigare sul web per rispondere a domande su argomenti ed eventi recenti, la seconda è il supporto ai plug-in di terze parti per estendere ulteriormente le funzionalità di ChatGPT.

La società si affida dunque alla fase beta del progetto per testare le novità di cui sopra, la base di utenti più ampia aiuta infatti a valutare ulteriormente le prestazioni, la stabilità e l’esperienza utente complessiva della funzionalità in un ambiente esteso.

OpenAI fornisce inoltre delle brevi istruzioni da seguire per l’attivazione di quanto sopra esposto:

Per utilizzare plugin di terze parti, segui queste istruzioni: