Senza dubbio la funzionalità più importante del controverso servizio a pagamento Twitter Blue è rappresentata dal segno di spunta blu, ossia il simbolo che permette agli utenti di sapere che stanno guardando un account verificato, come ad esempio quelli governativi o di personaggi popolari.

Come anticipato dal CEO Elon Musk, Twitter ha iniziato a rimuovere i segni di spunta blu originali dai profili degli utenti non paganti, inclusi artisti del calibro di Beyonce e persone come il Papa.

Quando acquistò Twitter nel 2022, Elon Musk affermò che c’erano troppi account verificati “corrotti” e che pertanto era necessario abbandonare il sistema legacy e quindi introdusse il servizio a pagamento Twitter Blue come un modo per democratizzare i segni di spunta.

Le aziende possono ricevere un segno di spunta dorato senza un abbonamento, mentre gli account governativi e di organizzazioni multilaterali possono ottenere un segno di spunta grigio.

Tuttavia si tratta di una forma di democrazia a pagamento e molti personaggi importanti come LeBron James e Chrissy Teigan hanno dichiarato che è improbabile che pagheranno per Twitter Blue.

Mentre Musk cerca di temporeggiare per alcuni account illustri, la rivoluzione di Twitter continua con importanti novità in arrivo che interessano i messaggi diretti e le chiamate vocali e video.

Leggi anche: Twitter Blue arriva in Italia, in un momento molto particolare per i social