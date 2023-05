Si chiama Redmi MAX 90″ ed è una nuova smart TV appena presentata dal produttore cinese con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un modello dotato di uno schermo di dimensioni extra large, il tutto senza la necessità di spendere una fortuna.

A caratterizzare Redmi MAX, infatti, troviamo un pannello con diagonale di 90 pollici, refresh rate a 144 Hz e un sistema di retroilluminazione a 100 zone.

Le principali caratteristiche di Redmi MAX

Il punto di forza della nuova smart TV di Redmi è rappresentato dallo schermo da 90 pollici, dotato di risoluzione 4K, del supporto a 10,7 miliardi di colore e della garanzia che ciascun modello sia stato calibrato in fabbrica.

Gli appassionati di gaming sicuramente apprezzeranno alcune funzionalità come il refresh rate a 144 Hz e l’interfaccia HDMI 2.1, che supporta tecnologie come il Variable Refresh Rate (VRR) e l’Auto Low Latency Mode (ALLM), soluzioni che dovrebbero garantire un’esperienza molto piacevole anche con titoli AAA.

Redmi MAX 90″ è animato da un processore quad-core A73 e può contare su 3 GB di RAM e su 32 GB di memoria integrata.

Tra le altre caratteristiche della nuova smart TV di Redmi troviamo il supporto allo standard Wi-Fi 6 (ciò significa elevate velocità e bassa latenza) e un sistema audio da 30 W con esperienza Dolby Vision Panoramic Sound.

Prezzo e disponibilità della nuova smart TV

Sul mercato sono disponibili altre soluzioni per chi cerca una smart TV con display extra large e funzionalità votate al gaming ma Redmi Max 90″ è una delle alternative più economiche: in Cina, infatti, è disponibile a partire da 7.999 yuan, pari al cambio a circa 1.050 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Redmi per scoprire se (e quando) la sua nuova smart TV arriverà anche nel nostro Paese e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

