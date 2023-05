Vi piacciono le attività all’aria aperta ma non riuscite a stare senza qualche apparecchiatura elettrica? Potrebbe essere un drone fotografico che ha bisogno di essere ricaricato frequentemente, un minifrigo per tenere le birre al fresco durante una festa in spiaggia, o una piastra per una grigliata in mezzo alla natura, o la macchina del caffè in campeggio.

Per risolvere tutte queste necessità senza avere una presa di corrente sempre a portata di mano, la sola soluzione è rappresentata da una power station portabile e OUKITEL P2001E è la soluzione perfetta, oggi più che mai grazie all’offerta messa in campo da TomTop, store online che in questo caso spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini in Germania.

OUKITEL P2001E

La soluzione di OUKITEL utilizza una batteria al fosfato di ferro/litio, capace di mantenere l’80% della capacità originaria dopo 2.000 cicli di carica, risultando quindi molto più efficace rispetto ad altre soluzioni simili in commercio. OUKITEL P2001E è utile in casa così come all’aperto, visto che può essere utilizzata in diverse modalità.

In casa potete lasciarla collegata alla presa di corrente e utilizzarla come gruppo di continuità, per continuare a lavorare anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse mancare la corrente e aveste una relazione da consegnare tassativamente. E allo stesso tempo la power station si occupa di filtrare la tensione, salvaguardando i dispositivi elettrici connessi da sbalzi, sovraccarichi o cali di tensione.

All’aperto ovviamente OUKITEL P2001E dà il meglio di sé, grazie alla batteria da 2000 Wh e alla possibilità di alimentare o ricaricare contemporaneamente numerosi dispositivi, grazie alle tante porte di alimentazione disponibili. Abbiamo 4 porte USB, due a 12 watt e due a 18 watt, due porte USB-C con supporto a Power Delivery fino a 100 watt, tre prese AC con una potenza di picco di 4000 watt, due prese a 12V/3A in corrente continua, una presa XT60 e una per accendisigari.

La batteria interna può essere ricaricata direttamente dalla presa di corrente, operazione che richiede meno di due ore, o attraverso i pannelli solari, con una potenza massima in entrata di 500 watt. In alternativa è possibile utilizzare generatori di corrente o la presa accendisigari dell’auto, quindi le opportunità sono davvero tantissime.

E tante sono anche le opportunità di utilizzo all’aperto, visto che potete usare un minifrigo da 65 watt per 35 ore, caricare 180 volte uno smartphone o 50 volte un drone, preparare 100 caffè o usare un asciugacapelli per quasi un’ora e mezza, o un forno a microonde per oltre due ore. Questi sono solo alcuni esempi ma le possibilità sono davvero tantissime e se alla power station abbinate dei pannelli solari esterni diventano ancora di più.

Per maggiori dettagli, e per acquistare OUKITEL P2001E, vi rimandiamo all’offerta di TomTop, dove la power station è in vendita a 1.289,90 euro, IVA e spese di spedizione inclusa.

