La firma digitale dei file sta diventando sempre più comune e i file PDF sono senza dubbio i classici tipi di file che supportano questo genere di firma, per i quali nelle scorse ore il team di Microsoft ha annunciato una novità che riguarda i membri del programma Microsoft 365 Insider.

In pratica, gli utenti iscritti a tale programma hanno la possibilità di provare una nuova funzionalità nelle applicazioni per Android e iOS in virtù della quale potranno firmare i file PDF.

Una novità importante per gli utenti Microsoft 365

Il team del colosso di Redmond è consapevole dell’importanza di avere appositi strumenti che consentano agli utenti di sfruttare le potenzialità dei servizi di produttività dell’azienda anche in movimento e la possibilità di firmare i file PDF in mobilità rappresenta senza dubbio una di quelle funzionalità che potrebbero rivelarsi molto comode in vari casi.

Molti di voi usate i vostri dispositivi mobile per rimanere produttivi in ​​movimento. Avete condiviso che una delle attività che desiderate essere in grado di completare in tali situazioni è firmare un PDF. Se avete bisogno di firmare un documento fiscale, un contratto di affitto, un contratto o qualsiasi altro importante documento PDF, abbiamo ciò che fa per il vostro caso.

La procedura da seguire per apporre la firma digitale su un file PDF è molto semplice: è sufficiente, infatti, aprire il file che si desidera firmare, quindi entrare nella sezione Altro, selezionare l’opzione Firma PDF, toccare il punto in cui si desidera apporre la firma, selezionare Crea nuova e quindi firmare il file.

L’applicazione consente inoltre agli utenti di archiviare la propria firma digitale, in modo da poterla riutilizzare per futuri lavori PDF.

Se il documento viene inviato come allegato o come file di sola lettura e l’utente appone la sua firma, verrà salvato automaticamente in una cartella Firmato.

Questa nuova funzione è al momento disponibile per gli utenti Microsoft 365 Insider che usano la build 16.0.16327.20270 (o versione successiva) dell’app Android o la versione 2.72 (build 23041202) dell’app iOS e non vi sono informazioni su quando sarà estesa a tutti gli altri utenti.