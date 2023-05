Il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla fa già un ampio uso delle reti neurali e dell’intelligenza artificiale, ma attualmente solo per quanto riguarda la percezione dell’ambiente. Ora la società sta pianificando di lasciare in mano all’IA anche il processo decisionale per sterzare, accelerare, frenare, ecc.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha recentemente commentato tramite Twitter la versione 11.4 di FSD elogiando le innovazioni che secondo il magnate avrebbero potuto inaugurare la versione 12 della piattaforma di guida autonoma.

Musk ha tuttavia spiegato che la versione 12 di FSD introdurrà l‘intelligenza artificiale su tutta la linea, sebbene in precedenza avesse affermato che non sarebbe stato necessario.

Arguably, v11.4 should be v12.0, as there are so many major improvements.

v12 is reserved for when FSD is end-to-end AI, from images in to steering, brakes & acceleration out.

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2023